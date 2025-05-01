從東部點燃罷免戰火！　黃建賓罷免案台東交件達標

▲台東罷免黃建賓，連署144%全台第一送件。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東地區針對立委黃建賓發起的罷免行動於1日上午進入重要里程碑。罷免團體「挫賓行動」正式將第二階段連署書送交台東縣選舉委員會，總計繳交16,671份，遠超過法定門檻11,534份，達成率高達144%，成為目前全台罷免案中送件最早、達成率最高的個案。

上午9點，「挫賓行動」由領銜人洪銓政、副領銜人陳家彬，以及數十名志工，從台東市區步行前往台東縣選委會，完成這場歷時數月的罷免行動第二階段。洪銓政表示，此次行動原本設定目標為15,000份，但最終實際收集超過18,000份，經志工逐一審核、剔除資料不全或重複者後，最終確認有效連署數為16,671份。

「我們是全台最早領表、也是第一個完成二階送件的罷免團隊，希望這個行動能為全台其他區域帶來鼓舞，展現人民監督民意代表的力量。」洪銓政說明，此次罷免行動自第一階段以來便獲得地方熱烈關注，志工隊伍也從最初的少數人擴增至上百人，涵蓋年輕族群、上班族及家庭主婦等各界參與者。

副領銜人陳家彬則指出，儘管台東幅員廣大、人口分布分散，早期在招募志工及推動連署上面臨不少困難，但隨著行動展開，越來越多市民主動加入，形成一股公民參與的力量。他感謝所有志工在高溫與風雨中奔走，以及台東縣民在這次罷免行動中展現的積極投入。

根據選罷法規定，第二階段送件後，選舉委員會將進行為期約一個月的審查程序，若確認通過，罷免案將進入第三階段，即最終投票程序。洪銓政強調，團隊將持續進行宣傳與公民教育，目標是提高罷免投票率，確保民眾在投票日能充分表達意見。

罷免行動是否成功，最終仍須仰賴選民在第三階段的積極參與。未來幾週，「挫賓行動」團隊預計持續舉辦說明會、街頭宣傳與社群推廣，希望將罷免議題擴大延燒至更多台東選民心中。

▲台東罷免黃建賓，連署144%全台第一送件。（圖／記者楊漢聲翻攝）