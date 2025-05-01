藍營美女發言人啟動「環島收罷綠連署」　喊話達成2條件罷免賴清德

▲國民黨美女發言人李明璇。（圖／翻攝自Facebook／李明璇）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席朱立倫28日召開「罷免賴清德行動全國啟動」記者會，喊話黨籍民代投入罷免綠委連署，將列入黨考核。對此，國民黨發言人李明璇30日表示，自己也將啟動「罷綠委行動連署站」全台環島計畫，賴清德就任滿一年，執政躺平，只顧消滅在野黨，所以「罷免賴清德」已經是共識，該怎麼做？「只要順利罷掉15綠委」、並且「守住所有藍委」，就能讓「罷免總統案」順利進入第二階段，所以拿出決心吧，一起推倒綠色高牆。

李明璇發文宣布，自己決定開始啟動「罷綠委行動連署站」全台環島走透透計劃！她會先預告時間地點，與志工們成為移動式的服務據點，全台罷綠委的連署書，只要大家想罷的，簽好，她都幫忙收。

李明璇提醒，大家只要從現在開始，記得隨身攜帶身分證，並且關注她的社群，從現在起，公民團體不再孤單了。

接著，李明璇批評，520是賴清德就任滿一年，有什麼政績？「把全部在野黨立委通通罷掉」竟然是執政的目標，大家看過哪一個民主國家的執政黨，做出這種離譜又滑稽的事？給賴清德一年的時間了不好好做事，整個政府從上到下，天天說謊造謠，各部會都握有史上最高預算，已經坐在金山銀山上了，到現在還天天上演哭窮大戲，國家已經空轉一年了，這些坐領乾薪的高官，實在是阻礙社會進步的禍首。

李明璇認為，執政躺平，只顧消滅在野黨，把司法當作對付政敵的工具，從殺掉民眾黨，殺到國民黨，再殺到所有冒犯聖上的所有平民老百姓，為了剷除異己，趕盡殺絕，這就是綠色恐怖，這就是獨裁，所以，「罷免賴清德」已經是大家的共識。

那要怎麼做呢？李明璇指出，第一，按照憲法，現在四分之一的立委可以提議「總統罷免案」，這個第一階段已經可以達標。第二，需要三分之二的立委連署，也就是需要76席出來簽名同意，目前在野只有62席，還不足。

李明璇再指，盤點目前正在連署被罷的綠委共有15位，「只要全數順利罷掉綠委」、並且「守住所有藍委」，就能讓「罷免總統案」順利進入第二階段。所以好不好，拿出決心吧，只是簽個資料，付出一點點行動而已，比特地去超商繳稅還簡單。

最後，李明璇強調，推翻暴政，人人有責，此時此刻，需要集結眾人的力量，一起推倒綠色高牆。

▼國民黨發言人李明璇啟動「罷綠委行動連署站」全台環島走透透計劃。（圖／翻攝自Facebook／李明璇）