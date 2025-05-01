白沙屯媽今起轎！罷團批「拜媽祖被統戰」　信眾怒：政治別介入

記者郭玗潔／苗栗報導

罷團台灣經濟民主連合指控，指日前在雲林北港依法申請路權，卻遭鎮公所以「白沙屯媽進香」等理由拒絕核准，痛批公所被統戰、打壓罷免宣講，這番言論被北港鎮公所否認。今(1)日深夜23點25分，白沙屯媽祖即將自苗栗通霄起轎，進行遶境活動，有信徒稍早路過霸團活動地點，不滿的對霸團大聲回嗆「宗教歸宗教，政治不要介入啊！」



▲霸團遭白沙屯媽祖信徒嗆「政治不要介入」。（圖／記者陳煥丞攝，下同）

罷團經民連上月22日申請5月1日在公民路及仁和路11號前道路舉辦「春季青鳥系列：丁學忠究責會」的路權，遭北港鎮公所在25日回絕，稱因白沙屯媽祖將到北港進香，遊客數量遽增，朝天宮路權可能有所變動、展延，無法核准路權申請。經民連痛批雙方活動相差40小時、場地相距2公里，讓罷團支持者怒批公所故意打壓、「因為北港拜媽祖，所以都被統戰了是嗎？」呼籲青鳥站出來捍衛尊嚴。

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對此，北港鎮公所28日再度發文回應，5月3日白沙屯拱天宮媽祖進香將抵達北港朝天宮，香燈腳報名人數已高達31萬人，基於公共安全、交通順暢及維護公共設施使用權益綜合考量，且朝天宮早在4月2日申請路權核准，無法再同意其他團體於5月1日同時段同地點辦理活動。

而今年報名隨媽祖婆進香的信眾已超過32萬人，白沙屯媽祖進香活動也即將在今晚啟程，有信徒疑似不滿罷團批將媽祖進香和政治做關聯，行經霸團活動時不爽大喊「宗教歸宗教，政治不要介入啊！」並揚長而去，霸團也說「那宗教戰爭是那宗教戰爭是什麼？」雙方情緒都相當不滿。

▼媽祖信徒(左)嗆完霸團憤而離去。（圖／記者陳煥丞攝，下同）