　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

白沙屯媽今起轎！罷團批「拜媽祖被統戰」　信眾怒：政治別介入

記者郭玗潔／苗栗報導　

罷團台灣經濟民主連合指控，指日前在雲林北港依法申請路權，卻遭鎮公所以「白沙屯媽進香」等理由拒絕核准，痛批公所被統戰、打壓罷免宣講，這番言論被北港鎮公所否認。今(1)日深夜23點25分，白沙屯媽祖即將自苗栗通霄起轎，進行遶境活動，有信徒稍早路過霸團活動地點，不滿的對霸團大聲回嗆「宗教歸宗教，政治不要介入啊！」

▲▼白沙屯媽祖信徒嗆霸團「宗教歸宗教，政治不要介入啊！」。（圖／記者陳煥丞攝）
▲霸團遭白沙屯媽祖信徒嗆「政治不要介入」。（圖／記者陳煥丞攝，下同）

罷團經民連上月22日申請5月1日在公民路及仁和路11號前道路舉辦「春季青鳥系列：丁學忠究責會」的路權，遭北港鎮公所在25日回絕，稱因白沙屯媽祖將到北港進香，遊客數量遽增，朝天宮路權可能有所變動、展延，無法核准路權申請。經民連痛批雙方活動相差40小時、場地相距2公里，讓罷團支持者怒批公所故意打壓、「因為北港拜媽祖，所以都被統戰了是嗎？」呼籲青鳥站出來捍衛尊嚴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼白沙屯媽祖信徒嗆霸團「宗教歸宗教，政治不要介入啊！」。（圖／記者陳煥丞攝）

對此，北港鎮公所28日再度發文回應，5月3日白沙屯拱天宮媽祖進香將抵達北港朝天宮，香燈腳報名人數已高達31萬人，基於公共安全、交通順暢及維護公共設施使用權益綜合考量，且朝天宮早在4月2日申請路權核准，無法再同意其他團體於5月1日同時段同地點辦理活動。

而今年報名隨媽祖婆進香的信眾已超過32萬人，白沙屯媽祖進香活動也即將在今晚啟程，有信徒疑似不滿罷團批將媽祖進香和政治做關聯，行經霸團活動時不爽大喊「宗教歸宗教，政治不要介入啊！」並揚長而去，霸團也說「那宗教戰爭是那宗教戰爭是什麼？」雙方情緒都相當不滿。

▼媽祖信徒(左)嗆完霸團憤而離去。（圖／記者陳煥丞攝，下同）

▲▼白沙屯媽祖信徒嗆霸團「宗教歸宗教，政治不要介入啊！」。（圖／記者陳煥丞攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
566 3 6123 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
公務員爆還沒收到3%調薪　政院：待遇調整複雜會陸續發放
節能家電減稅2000元　延長2年至2027年
白沙屯媽今起轎！罷團批「拜媽祖被統戰」　信眾怒：政治別介入
「旋轉雲系」現蹤太平洋！鄭明典曝颱風發展機率
消費過世運將想洗白？她怒轟「Makiyo一生都是垃圾」：不配
貴婦奈奈歸案　他分析去年曝光「可能是安排」：為回台做鋪陳
快訊／勞動基金3月虧損1716億元！
快訊／全台首個二階段連署送件！　罷免黃建賓1.6萬連署書送選

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LINE貼圖4款免費！小資族快載雙眼皮的豬「花錢買快樂」超Q

白沙屯媽今起轎！罷團批「拜媽祖被統戰」　信眾怒：政治別介入

客運業最累「每月總工時198.6小時」居冠　連3年月加班逾30小時

打造全國最優EMS！台大雲林分院副院長江文莒獲傑出研究獎

去年海運受僱員工每月總薪資逾13萬　航空業也增近2萬元

100換200！高雄11市場夜市自備環保袋領「加倍券」　限量1萬份

貴婦奈奈歸案　他分析去年曝光「可能是安排」：為回台做鋪陳

成績普通也能上國立大學　2學生靠基隆資源重寫升學劇本

消費過世運將想洗白？她怒轟「Makiyo一生都是垃圾」：不配給機會

周日首波梅雨「全台溼答答」　下周鋒面接力防劇烈天氣

【珠珠寶貝不甘心】李珠珢見球隊比賽輸了　1分之差腿軟跪地超難過

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【非靜止畫面】飼主顧滑手機忘丟玩具　汪定格苦等眼神超哀怨

【新型詐騙】朋友傳比賽網址求幫投票...千萬別登入！

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

【泰格與雪兒】母胎單身

阮經天澄清「天嫂」身份　無奈：不要再寫私事

Makiyo重提「醉毆運將風波」　挨轟滾回日本：像被社會判死刑

【專屬健身教練】白髮嬤輪椅推胖柴孫　手中不忘緊抓牽繩

【內部竟達700度高溫】消防員全裝體驗法國燃燒櫃…

LINE貼圖4款免費！小資族快載雙眼皮的豬「花錢買快樂」超Q

白沙屯媽今起轎！罷團批「拜媽祖被統戰」　信眾怒：政治別介入

客運業最累「每月總工時198.6小時」居冠　連3年月加班逾30小時

打造全國最優EMS！台大雲林分院副院長江文莒獲傑出研究獎

去年海運受僱員工每月總薪資逾13萬　航空業也增近2萬元

100換200！高雄11市場夜市自備環保袋領「加倍券」　限量1萬份

貴婦奈奈歸案　他分析去年曝光「可能是安排」：為回台做鋪陳

成績普通也能上國立大學　2學生靠基隆資源重寫升學劇本

消費過世運將想洗白？她怒轟「Makiyo一生都是垃圾」：不配給機會

周日首波梅雨「全台溼答答」　下周鋒面接力防劇烈天氣

點名日韓印度！川普稱有「可能的貿易協議」　親揭談判失敗下場

全程押解貴婦奈奈抵台！正妹調查官「背景曝光」　曾赴FBI受訓10周

Makiyo提證據宣戰！爆「司機被撞還出國」家屬喊告　她反擊：弄清真相

LINE貼圖4款免費！小資族快載雙眼皮的豬「花錢買快樂」超Q

台中忠明南路改善完工　內政部補助1.16億提升通行安全

建商自爆天價入手「床的世界」祖產　打造千坪礁溪度假宅

節能家電減徵貨物稅2000元措施　延長2年至2027年

川普之亂全球股市震盪　印度逆勢繳出連10年正報酬成績

光電板恐包圍綠建築社區　陳亭妃要求尊重民意

白沙屯媽今起轎！罷團批「拜媽祖被統戰」　信眾怒：政治別介入

【泰格與雪兒】母胎單身

生活熱門新聞

全台最大百貨商場D-ONE立柱　拚明年底1期開幕

51勞動節「全台銀行休息」！一票人都不知

8+9尪讓大姑求援　公婆賣房接濟：別回來了

被當砲房「女友啪完爽睡」！他怒：房東司機ATM三合一

今天變天！　週日首波梅雨鋒面來襲「雨區擴大」

擺黏鼠板卻只有腳印沒鼠屍！過來人曝秘訣

他住5死凶宅「嗆這些話」順過5年　一票驚

貴婦奈奈潛逃7年　律師曝「回台灣1關鍵」

消費過世運將　她怒轟「Makiyo一生都是垃圾」

「最近開始有新冠病毒出沒」　醫師提醒4族群注意

勞動節「學生有放嗎」？懶人包一次看

桃捷5:30早班車直達桃機　納常態營運

台鐵訂票採新票價！5月新制懶人包　健保有7大變革

結帳「店員多問一句」　他見一票翻半天怒了

更多熱門

相關新聞

藍營美女發言人啟動「環島收罷綠連署」　喊話達成2條件罷免賴清德

藍營美女發言人啟動「環島收罷綠連署」　喊話達成2條件罷免賴清德

國民黨主席朱立倫28日召開「罷免賴清德行動全國啟動」記者會，喊話黨籍民代投入罷免綠委連署，將列入黨考核。對此，國民黨發言人李明璇30日表示，自己也將啟動「罷綠委行動連署站」全台環島計畫，賴清德就任滿一年，執政躺平，只顧消滅在野黨，所以「罷免賴清德」已經是共識，該怎麼做？「只要順利罷掉15綠委」、並且「守住所有藍委」，就能讓「罷免總統案」順利進入第二階段，所以拿出決心吧，一起推倒綠色高牆。

羅智強「反惡罷台灣戰車隊」正式啟動！　喊話對抗民進黨大惡罷

羅智強「反惡罷台灣戰車隊」正式啟動！　喊話對抗民進黨大惡罷

快訊／全台首個二階段連署送件！　罷免黃建賓1.6萬連署書送選委會

快訊／全台首個二階段連署送件！　罷免黃建賓1.6萬連署書送選委會

當情緒成為政治語言　台灣的「民主防衛」還剩下什麼？

當情緒成為政治語言　台灣的「民主防衛」還剩下什麼？

國民黨罷綠頻傳「死亡連署」　沈富雄示警1狀況：黨會滅亡

國民黨罷綠頻傳「死亡連署」　沈富雄示警1狀況：黨會滅亡

關鍵字：

大罷免白沙屯宗教政治衝突白沙屯

讀者迴響

熱門新聞

Makiyo爆司機沒昏迷還出國　運將妻怒提告

直播主之亂2.0！他嗆拿槍互開輸贏挨告恐嚇

詹姆士遭控欠債2600萬！「創業沒出一毛錢」卻當大股東

罷團路權遭拒　拱天宮：廟口不允許

快訊／貴婦奈奈「歸案上銬」畫面曝　調查員驚嘆1事她尬笑

5車手黑吃黑遭擄私刑凌虐　強逼集體SM「趴地吞精」

全台最大百貨商場D-ONE立柱　拚明年底1期開幕

性侵13歲少女致懷孕生女　等她長到11歲又淫辱3年

貴婦奈奈「歸案造型」有貓膩　女律師：不要跟我說看不出來

快訊／「剴剴案」惡保母劉彩萱認罪了

40桌變5桌、來客僅剩3成　南屯婚宴會館掀退場潮

貴婦奈奈機場只說一句話！　被嫌太重尬笑畫面曝

即／黃仁勳喊話川普：改變AI晶片出口規則

浩鼎股價血崩　謝金河：10年一覺生技夢

獨／官股銀行出手　東京分行6月起停辦人民幣、港幣

更多

最夯影音

更多

【珠珠寶貝不甘心】李珠珢見球隊比賽輸了　1分之差腿軟跪地超難過

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【非靜止畫面】飼主顧滑手機忘丟玩具　汪定格苦等眼神超哀怨

【新型詐騙】朋友傳比賽網址求幫投票...千萬別登入！

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面