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教宗葬禮前川普、澤倫斯基「會談15分」說什麼？美媒曝對話內容

▲▼教宗喪禮前會面　川普與澤倫斯基「近距離」單獨對談。（圖／路透）

▲教宗喪禮前，川普與澤倫斯基「近距離」單獨會談。（圖／路透，下同）

記者許力方／綜合報導

羅馬天主教教宗方濟各的葬禮上，美國總統川普（Donald Trump）曾與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）單獨坐在教堂中近距離會談。這短暫的15分鐘雙方到底說了什麼？美國媒體曝光細節，澤倫斯基極力催促川普對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）採取更強硬的態度，並優先推動停火。

2位知情人士近日向美媒《Axios》透露了4月25日兩人這場關鍵會談的內容。知情人士指出，澤倫斯基認為，這次會談後，他首次讓川普對普丁的立場有所轉變，而川普也在返回美國時罕見地對普丁發出警告，回應俄羅斯對基輔的大規模空襲，還發文：「這讓我覺得也許他（普丁）並不是真的想停戰，只是在敷衍我。」

▲▼教宗喪禮前會面　川普與澤倫斯基「近距離」單獨對談。（圖／路透）

據報導，知情人士表示，澤倫斯基在方濟各的葬禮前就收到「風聲」，川普有意在葬禮場合外「見面」。雙方本來沒有確定會面，但2人在聖伯多祿大教堂相遇，便找了個角落私下會談。

會中，澤倫斯基直言，普丁不會讓步，除非川普施加更大壓力，川普回應「也許需要改變對普丁的策略」，澤倫斯基則再次催促，恢復他先前提出的「無條件停火」作為和平談判的起點，烏方已接受此提案，但俄方拒絕。對此，川普似乎同意了這一立場。不過，對此爆料，白宮未證實或否認，烏方則拒絕評論會議內容。

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