川普的「大又美法案」闖關！　眾議院1票之差表決通過了

▲美國總統川普推動的降稅減支法案在眾議院通過。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國國會聯邦眾議院22日以1票之差，表決通過總統川普「大又美」的減稅與縮減開支法案，並將該案送交聯邦參議院。該法案若順利通過，將使川普順利兌現許多競選支票，但也可能使聯邦政府在未來十年內增加3.8兆美元債務。

綜合外媒報導，由共和黨佔多數的聯邦眾議院最終以215票贊成、214票反對和1票棄權的結果，通過川普推動的「一項大而美法案」（One Big, Beautiful Bill Act）。眾議院議長強生（Mike Johnson）形容，「眾議院通過一項具有劃時代意義，真正塑造國家的法案。」

在這項厚達1100頁的法案中，將給予延長川普在第一次任期內通過的企業與個人減稅政策，並且取消前總統拜登任內通過的許多綠色能源獎勵措施。此外，法案還將為民眾的小費收入和汽車貸款提供稅收減免，同時收緊針對窮人的醫療和食品補助計畫。

除此之外，法案還將為川普政府打擊非法移民的行動計劃提供預算，將可使邊境增聘數萬名執法人員，具備每年驅逐多達100萬人的執法能力。法案其他內容還包括放寬槍枝消音器規範等，兌現川普在競選時提出的承諾。

依據無黨派機構國會預算辦公室估算，如今聯邦政府債務已經高達36.2兆美元，而該法案將在未來十年內再多增加約3.8兆美元債務。目前美國債務總額已經達到GDP的124%，評級機構近期已經下修美國的信用評級，市場對美國債務擴張的擔憂日益加劇。

投資人對美國不斷惡化的財政狀況和變化莫測的關稅政策感到不安，自今年一月起美元已經下跌超過10%，而30年期美國國債殖利率已經達到2023年10月以來的最高水準。

▲美元自一月以來已經貶值超過10%。（圖／路透）



共和黨人認為，由於川普在2017年通過的減稅政策將於今年年底到期，因此若法案無法順利在參眾兩院通過，將意味著許多美國人的納稅支出將實質上增加，同時還使得聯邦政府面臨債務違約的可能性。與此同時，共和黨內強硬派希望進一步縮減開支，但中間派則擔心此舉將使參與醫療補助計畫的7100萬名低收入族群生活負擔增加。

共和黨議員中唯二投下反對票之一的肯塔基州聯邦眾議院馬西（Thomas Massie）表示，「我們今晚不會把鐵達尼克號上的躺椅擺回去，我們會把煤炭扔進鍋爐裡，然後駛向冰山。」

民主黨則批評該法案僅將使富人受益，卻要削減美國勞工階層的福利來填埔缺口。民主黨籍眾議員麥高文（Jim McGovern）抨擊說，「這項法案是一場騙局，目的是竊取美國人民的財富，然後轉手送給川普的億萬富翁朋友。」

▲目前該項法案還需送交參議院審議，圖為美國國會大廈。（圖／路透）