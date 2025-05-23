　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普的「大又美法案」闖關！　眾議院1票之差表決通過了

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普推動的降稅減支法案在眾議院通過。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

美國國會聯邦眾議院22日以1票之差，表決通過總統川普「大又美」的減稅與縮減開支法案，並將該案送交聯邦參議院。該法案若順利通過，將使川普順利兌現許多競選支票，但也可能使聯邦政府在未來十年內增加3.8兆美元債務。

綜合外媒報導，由共和黨佔多數的聯邦眾議院最終以215票贊成、214票反對和1票棄權的結果，通過川普推動的「一項大而美法案」（One Big, Beautiful Bill Act）。眾議院議長強生（Mike Johnson）形容，「眾議院通過一項具有劃時代意義，真正塑造國家的法案。」

在這項厚達1100頁的法案中，將給予延長川普在第一次任期內通過的企業與個人減稅政策，並且取消前總統拜登任內通過的許多綠色能源獎勵措施。此外，法案還將為民眾的小費收入和汽車貸款提供稅收減免，同時收緊針對窮人的醫療和食品補助計畫。

除此之外，法案還將為川普政府打擊非法移民的行動計劃提供預算，將可使邊境增聘數萬名執法人員，具備每年驅逐多達100萬人的執法能力。法案其他內容還包括放寬槍枝消音器規範等，兌現川普在競選時提出的承諾。

依據無黨派機構國會預算辦公室估算，如今聯邦政府債務已經高達36.2兆美元，而該法案將在未來十年內再多增加約3.8兆美元債務。目前美國債務總額已經達到GDP的124%，評級機構近期已經下修美國的信用評級，市場對美國債務擴張的擔憂日益加劇。

投資人對美國不斷惡化的財政狀況和變化莫測的關稅政策感到不安，自今年一月起美元已經下跌超過10%，而30年期美國國債殖利率已經達到2023年10月以來的最高水準。

▲▼美股大跌。（圖／路透）

▲美元自一月以來已經貶值超過10%。（圖／路透）

共和黨人認為，由於川普在2017年通過的減稅政策將於今年年底到期，因此若法案無法順利在參眾兩院通過，將意味著許多美國人的納稅支出將實質上增加，同時還使得聯邦政府面臨債務違約的可能性。與此同時，共和黨內強硬派希望進一步縮減開支，但中間派則擔心此舉將使參與醫療補助計畫的7100萬名低收入族群生活負擔增加。

共和黨議員中唯二投下反對票之一的肯塔基州聯邦眾議院馬西（Thomas Massie）表示，「我們今晚不會把鐵達尼克號上的躺椅擺回去，我們會把煤炭扔進鍋爐裡，然後駛向冰山。」

民主黨則批評該法案僅將使富人受益，卻要削減美國勞工階層的福利來填埔缺口。民主黨籍眾議員麥高文（Jim McGovern）抨擊說，「這項法案是一場騙局，目的是竊取美國人民的財富，然後轉手送給川普的億萬富翁朋友。」

▲▼美國國會大廈。（圖／路透）

▲目前該項法案還需送交參議院審議，圖為美國國會大廈。（圖／路透）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 3 2016 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
家寧4重點反控！Andy律師發文吐槽

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普的「大又美法案」闖關！　眾議院1票之差表決通過了

國際火線／共諜終結者：麥卡錫的獵巫戰爭！

東京JR山手線大量列車「集電弓」異常　宣布緊急停駛

快訊／美國私人飛機墜毀聖地牙哥　15棟民宅連環燒！居民緊急撤離

網美喊「我平胸我驕傲」吸420萬訂閱　紅了竟跑去隆乳

「吉伊卡哇」第二彈防搶購亂象！　日本麥當勞緊急出手祭限購

飛機也有站票？　傳廉航最快明年推出「票價最低40元」

又現麥田圈？俯瞰驚見「神秘幾何圖」　英國農民超崩潰

星巴克「催生飲料」爆紅！孕婦搶試　醫師警告：沒根據別亂試

泰15歲少女「當起老鴇」！　邀未成年女同學、鄰居下海賣淫

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

【勸不聽還動手】男手機音量過大不聽勸　朝車長砸手機＋甩巴掌

家寧發4分鐘片反擊了！　曝「Andy主動提議分手」

【落下男兒淚】館長曝「2因素」釀心悸　坦言陷低潮期

【原諒牠！】奴才被咬好生氣　愛貓床邊呼嚕伸毛手道歉

【秒收包包閃人！】葉丙成演講突遭4連問　現場氣氛火爆

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了

師徒檔角色互換！楊勇緯指導教練劉文等世壯運摘金

【電閃雷鳴】大雷雨夜襲北北桃！

川普的「大又美法案」闖關！　眾議院1票之差表決通過了

國際火線／共諜終結者：麥卡錫的獵巫戰爭！

東京JR山手線大量列車「集電弓」異常　宣布緊急停駛

快訊／美國私人飛機墜毀聖地牙哥　15棟民宅連環燒！居民緊急撤離

網美喊「我平胸我驕傲」吸420萬訂閱　紅了竟跑去隆乳

「吉伊卡哇」第二彈防搶購亂象！　日本麥當勞緊急出手祭限購

飛機也有站票？　傳廉航最快明年推出「票價最低40元」

又現麥田圈？俯瞰驚見「神秘幾何圖」　英國農民超崩潰

星巴克「催生飲料」爆紅！孕婦搶試　醫師警告：沒根據別亂試

泰15歲少女「當起老鴇」！　邀未成年女同學、鄰居下海賣淫

曾對職涯迷惘！美術生參加職訓　從手繪到電繪繪出職涯新藍圖

2025亞太長照國際研討會桃園登場　聚焦失智照護

川普的「大又美法案」闖關！　眾議院1票之差表決通過了

國際火線／共諜終結者：麥卡錫的獵巫戰爭！

精準命中海上靶標　澎防部M60A3戰車實彈射擊

車長遭旅客「狠甩巴掌砸手機」　台鐵協助提告...警未強制下車挨批

國際熱門新聞

網美喊「我平胸我驕傲」吸420萬訂閱　竟跑去隆乳

東京JR大量列車「集電弓」異常　宣布緊急停駛

飛機也有站票？　傳廉航最快明年推出

未來外國人「持1證件」才能換發日本駕照！

東京計程車司機「迷姦50女乘客」

川普大又美法案　眾議院表決通過

即／美國私人飛機墜毀聖地牙哥　15棟民宅連環燒！居民緊急撤離

泰15歲少女「當起老鴇」！邀女同學下海賣淫

日男「3P激戰」2櫻花妹　遭聯手仙人跳！

俄軍蠢動！　芬蘭：為最壞情況做準備

證券女菁英下海陪酒「榮登銀座頭牌」！

女大生赴日追夢「遇黑心企業」！改行AV女優

共諜終結者：麥卡錫的獵巫戰爭！

即／金正恩暴怒！目睹驅逐艦「船底破洞」

更多熱門

相關新聞

即／美國私人飛機墜毀聖地牙哥　15棟民宅連環燒！居民緊急撤離

即／美國私人飛機墜毀聖地牙哥　15棟民宅連環燒！居民緊急撤離

美國加州一架小型飛機在當地時間22日清晨墜毀於聖地牙哥一處住宅區，導致約15棟房屋起火，並迫使多個街區的居民撤離。

世界已進入「大交易」時代　賴清德不能再故「獨」自封！

世界已進入「大交易」時代　賴清德不能再故「獨」自封！

川普改口！　私下認「普丁不打算停戰」

川普改口！　私下認「普丁不打算停戰」

日美債連環爆　180億美元標售今晚登場受關注

日美債連環爆　180億美元標售今晚登場受關注

華府槍擊2死者是情侶！　川普發聲譴責

華府槍擊2死者是情侶！　川普發聲譴責

關鍵字：

美國國會減稅川普債務

讀者迴響

熱門新聞

家寧4重點反控！Andy律師吐槽「改名叫ㄗㄥ相」

女大生載妹回家遇死劫　父母跪求醫師再急救

天選之人中鏢「不要再鐵齒」　耳鼻喉醫：這波真的兇猛

Andy反擊了！　「她確實與張媽媽是同一陣線」

王仁甫宣布開個唱！　票房曝光他傻眼

傳三峽肇事翁恐脫產！法制局駁斥：已啟動假扣押

網美喊「我平胸我驕傲」吸420萬訂閱　竟跑去隆乳

家寧唸稿4分鐘出包26次　「網列咬字不清時間軸」狂酸

黃仁勳離台前再訪愛店「三六食府」：炒得超好吃

國民ETF換股露餡！00878新增3檔　助攻萬海飆漲停

34週寶寶被撞亡「不算生命」第一現場曝！

孫易磊壓制軟銀！監督驚：育成的？

連3起暴力攻擊！車長遭毆「腦震盪」　台鐵怒：協助對施暴客提告

蔡依林、彭于晏被瘋傳「復合6年」曖昧3細節被挖

六和化工在廠區掩埋1700噸廢棄物　嚴重汙染環境

更多

最夯影音

更多

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

【勸不聽還動手】男手機音量過大不聽勸　朝車長砸手機＋甩巴掌

家寧發4分鐘片反擊了！　曝「Andy主動提議分手」

【落下男兒淚】館長曝「2因素」釀心悸　坦言陷低潮期

【原諒牠！】奴才被咬好生氣　愛貓床邊呼嚕伸毛手道歉

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面