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美媒爆川普改口！　私下認「普丁不打算停戰」原因曝

▲▼普普會。（圖／路透社）

▲ 川普稱普丁現階段未準備好停戰。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普傳出私下告訴歐洲領袖，俄羅斯總統普丁自認在戰爭中占上風，因此不打算停戰。儘管歐洲希望美方加碼對俄制裁，川普卻轉向支持在梵蒂岡舉行俄烏低階對話，並強調，「這不是我的戰爭，我們讓自己捲入一件本來不該捲入的事」。

《華爾街日報》據3名知情人士透露，川普19日在電話中向歐洲領袖表示，普丁還未準備好結束烏克蘭戰爭，因為他自認正占上風。此言證實歐洲領袖長期以來對普丁的看法，卻是首次聽川普親口說出，且和他過去常在公開場合稱他認為「普丁真心希望和平」的說法背道而馳。

儘管川普似乎意識到普丁不願和談，卻未如歐洲與烏克蘭總統澤倫斯基所期望，對俄國祭出新制裁。他18日曾與歐洲領袖通話，也就是他和普丁通話2小時的前一天，據知情人士透露，他當時曾稱若普丁拒絕停火可能實施制裁，但隔天又改變主意，反而希望快速推動在梵蒂岡的低層級會談。會談預計6月中旬開始，川普計劃派國務卿盧比歐及烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg）出席。

18日的通話包括澤倫斯基、法國總統馬克宏、德國總理梅爾茨、義大利總理梅洛尼及歐盟執委會主席范德賴恩，成為歐洲約10天前展開的外交攻勢高潮。儘管未如願說服川普加碼制裁，歐洲仍透過川普認清普丁現階段不願停火的立場。

對歐洲來說，這突顯接下來對烏援助的責任取決於歐洲。知情人士透露，歐洲各國認為只要歐洲或烏克蘭買單，川普政府就不會中斷對烏軍援。川普19日和普丁通話後則向媒體直言，「這不是我的戰爭」，「我們把自己捲進一件本來不該捲入的事」。

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