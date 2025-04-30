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鎮公所拒絕「罷團路權」　白沙屯拱天宮解答：廟口不允許

▲▼通霄白沙屯拱天宮媽祖前往雲林縣北港朝天宮進香每年都吸引數萬信徒報名參加，今年朝天宮香客大樓早就被其他宮廟香客預訂一空，因此無法提供給白沙屯拱天宮的香丁腳住宿。（圖／資料照片，記者蔡文淵翻攝）

▲北港朝天宮進香人潮聲勢浩大。（圖／資料照）

記者許力方／綜合報導

罷團台灣經濟民主連合指控，日前在雲林北港依法申請路權，卻遭鎮公所以「白沙屯媽進香」等理由拒絕核准，痛批公所被統戰、打壓罷免宣講，公所對此回應，是因應白沙屯媽祖香燈腳報名人數高達31萬人，維護公共安全考量。拱天宮今（30日）也表示，若在廟口、前舉辦政治活動是不允許的，只要不妨礙進香，不予置評。

罷團經民連22日申請5月1日在公民路及仁和路11號前道路舉辦「春季青鳥系列：丁學忠究責會」的路權，卻遭北港鎮公所在25日回絕，稱因白沙屯媽祖將到北港進香，遊客數量遽增，朝天宮路權可能有所變動、展延，無法核准路權申請。經民連痛批雙方活動相差40小時、場地相距2公里，讓罷團支持者怒批公所故意打壓、「因為北港拜媽祖，所以都被統戰了是嗎？」呼籲青鳥站出來捍衛尊嚴。

▲▼北港朝天宮回應拒絕核准罷團路權。（圖／翻攝北港朝天宮）

北港鎮公所28日再度發文回應，5月3日白沙屯拱天宮媽祖進香將抵達北港朝天宮，香燈腳報名人數已高達31萬人，預期將有大量香客及遊客湧入北港，並非針對特定團體或活動內容，而是基於公共安全、交通順暢及維護公共設施使用權益綜合考量，朝天宮早在4月2日申請路權核准，為確保地方秩序與公共設施正常運作，因此無法同意其他團體於5月1日同時段同地點辦理活動。

另外，申請地點鄰近北港遊客中心與共享單車站點，人流密集，白沙屯媽祖進香期間，將陸續有香燈腳信徒提早進入北港，為維護信徒休憩需求及公共設施正常使用，必須納入考量，本所已函文建議擇期，絕非針對特定活動或政治立場。鎮公所一向依法行政，尊重言論自由與集會權利，無涉所謂「統戰」或「滲透」情勢。

對此，拱天宮也在今天向媒體回應，廟方不涉入政治，只要不妨礙進香，對於罷團行動不予置評，但若「在廟口或廟前舉辦相關活動」則是不允許的。

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