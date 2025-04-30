鎮公所拒絕「罷團路權」　白沙屯拱天宮解答：廟口不允許

▲北港朝天宮進香人潮聲勢浩大。（圖／資料照）



記者許力方／綜合報導

罷團台灣經濟民主連合指控，日前在雲林北港依法申請路權，卻遭鎮公所以「白沙屯媽進香」等理由拒絕核准，痛批公所被統戰、打壓罷免宣講，公所對此回應，是因應白沙屯媽祖香燈腳報名人數高達31萬人，維護公共安全考量。拱天宮今（30日）也表示，若在廟口、前舉辦政治活動是不允許的，只要不妨礙進香，不予置評。

罷團經民連22日申請5月1日在公民路及仁和路11號前道路舉辦「春季青鳥系列：丁學忠究責會」的路權，卻遭北港鎮公所在25日回絕，稱因白沙屯媽祖將到北港進香，遊客數量遽增，朝天宮路權可能有所變動、展延，無法核准路權申請。經民連痛批雙方活動相差40小時、場地相距2公里，讓罷團支持者怒批公所故意打壓、「因為北港拜媽祖，所以都被統戰了是嗎？」呼籲青鳥站出來捍衛尊嚴。

北港鎮公所28日再度發文回應，5月3日白沙屯拱天宮媽祖進香將抵達北港朝天宮，香燈腳報名人數已高達31萬人，預期將有大量香客及遊客湧入北港，並非針對特定團體或活動內容，而是基於公共安全、交通順暢及維護公共設施使用權益綜合考量，朝天宮早在4月2日申請路權核准，為確保地方秩序與公共設施正常運作，因此無法同意其他團體於5月1日同時段同地點辦理活動。

另外，申請地點鄰近北港遊客中心與共享單車站點，人流密集，白沙屯媽祖進香期間，將陸續有香燈腳信徒提早進入北港，為維護信徒休憩需求及公共設施正常使用，必須納入考量，本所已函文建議擇期，絕非針對特定活動或政治立場。鎮公所一向依法行政，尊重言論自由與集會權利，無涉所謂「統戰」或「滲透」情勢。

對此，拱天宮也在今天向媒體回應，廟方不涉入政治，只要不妨礙進香，對於罷團行動不予置評，但若「在廟口或廟前舉辦相關活動」則是不允許的。