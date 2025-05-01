羅智強「反惡罷台灣戰車隊」正式啟動！　喊話對抗民進黨大惡罷

▲羅智強「反惡罷台灣戰車隊」正式啟動。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨持續推動大罷免，傳出總統賴清德下令，35位藍營立委罷免案二階連署都要通過。國民黨立委羅智強今（1日）宣布，「反惡罷台灣戰車隊」正式啟動，藉由他的新書《護民主・反惡罷》銷售5000本，串聯「護民主反惡罷」的行動，第一階段從雲林、台中、南投等地開始向各地出發。

立委許宇甄指出，卓冠廷公開說賴清德下令要清掉35位在野黨立委，再加上頻繁用司法手段對付在野黨，民眾不能再沉默，應該勇敢站出來反對這種濫權行為。她強調，如果現在不站出來，未來這種打壓可能就會發生在每個人身上。她也呼籲，不能用這樣的方式對付監督政府的力量，民主不是民進黨一黨說了算，每一位立委都該被捍衛，大家一定要記得在投票日投下「不同意罷免」。

立委丁學忠也說，面對執政黨龐大的資源，很多剛當選的藍營立委都受到無止盡的抹黑與壓力，但他們還是一步一腳印走遍選區、服務鄉親。他感謝羅智強在資源有限的情況下，願意成立「戰車隊」到處宣講，讓更多人知道這場罷免是惡質、不正義的，希望大家都能站出來投下「不同意罷免」，他也會全力以赴面對這場挑戰。

藍委廖偉翔則說，羅智強透過新書募款支持很多新科立委，讓大家不孤單。他認為，戰車隊是一群相信正義的夥伴集結起來的行動，民主社會不能只有一種聲音。如今台灣外有國際經貿壓力、內有缺工缺電問題，民進黨卻搞罷免、不顧民生，真的讓人無法接受。他強調，這不是民主，是政治報復，大家要站出來反對這種惡罷行為，不讓民進黨走向獨裁。

立委羅廷瑋也表示，羅智強每次都在關鍵時刻挺身而出，成為大家的支撐。早在2018年時，他就挺身力挺盧秀燕、韓國瑜，現在也一樣，帶著戰車隊衝鋒陷陣。希望所有支持民主的朋友，一起投下「不同意」，對抗這場打壓監督力量的大罷免。

游顥指出，民進黨現在根本沒把心思放在治理國家，4月26日在凱道的活動上，民眾大聲喊出「官逼民反」，但執政黨還是裝聽不見。他感謝羅智強組織戰車隊，讓支持者有個集結的出口，未來戰車隊也會深入各地，把「護民主、反惡罷」的聲音帶到每個角落。

張嘉郡也說，羅智強不只自己承受壓力，還反過來支持其他委員，讓大家能一起守住民主。她質疑，民進黨根本沒看在野立委到底做了哪些事、為地方爭取了什麼建設，就直接無差別罷免，這對嗎？她呼籲大家，只要關心民主、關心台灣的未來，就一定要出來投下「不同意罷免」。

至於接下來會不會有更多行動？羅智強回應說，他收到很多讀者希望「護民主、反惡罷」行動能更進一步的回應，目前只是第一階段，會從中台灣開始，再陸續擴展到其他縣市。他說，大家都是小蝦米，但面對獨裁大鯨魚，他們不能退縮，要一起站出來，告訴主政者他們不同意走向獨裁，台灣戰車隊，正式出發。