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尚失智症患者人數攀升　嘉義縣前進溪口推動失智友善照護

▲▼ 嘉義縣失智友善社區再+1，衛生局打造溪口鄉失智友善環境 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 嘉義縣失智友善社區再+1，衛生局打造溪口鄉失智友善環境 。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局在溪口鄉複合式健康篩檢現場舉辦「溪手相伴 守護失智嘉園」記者會，推廣失智友善社區概念，提升民眾對失智症的認知，65歲以上民眾也在現場進行AD-8篩檢(極早期失智症篩檢量表)，期望及早發現，及早介入處置。

縣長翁章梁、溪口鄉長孫維聰、縣議員江志明、劉雅文、吳思蓉，大林慈濟醫院神經內科主治醫生曹汶龍等人到場號召民眾加入失智友善社區行列。

▲▼ 嘉義縣失智友善社區再+1，衛生局打造溪口鄉失智友善環境 。（圖／嘉義縣政府提供）

衛生局說明，依據2025年統計資料，台灣失智症個案已逾35萬人，65歲以上長者佔9成，嘉義縣失智症人口目前約8939人。

嘉義縣已將民雄鄉、六腳鄉、鹿草鄉及義竹鄉轉型失智友善社區，今年將溪口鄉列為推動鄉鎮，其中溪北村、溪西村、美南村、美北村為重點村落，將社區現有空間打造為失智友善環境，幫助民眾認識失智症，也推動失智整合照護服務。

▲▼ 嘉義縣失智友善社區再+1，衛生局打造溪口鄉失智友善環境 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁分享自身照顧母親的經驗，他表示，照顧失智症患者過程充滿挑戰，隨著自己更認識失智症，才能逐漸理解母親的心境與需求。

翁章梁也說，失智症越來越普遍，每個人身邊都可能出現失智患者，目前醫療技術無法完全治癒失智症，但透過早期發現與治療，可延緩病情發展。照顧者也要提升對失智症的認識與理解，只有深入了解患者，才能減少照護過程的衝突，與患者建立更溫暖、包容的相處模式。

▲▼ 嘉義縣失智友善社區再+1，衛生局打造溪口鄉失智友善環境 。（圖／嘉義縣政府提供）

衛生局長趙紋華指出，溪口鄉成為失智友善社區後，將結合跨單位資源，招募友善志工與組織，提供失智識能提升及失智照護服務。她鼓勵65歲以上民眾進行AD8失智篩檢，如有疑問可電洽長照專線1966或向各鄉鎮市衛生所諮詢。

 
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關鍵字：

失智友善社區篩檢認知照護嘉義縣照護服務

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