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他印堂發黑以為「中小鬼」！泌尿醫曝殘酷真相：沒性慾了

▲▼通勤,上班,上班族,睡著,打盹,疲累,疲倦。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲男子印堂發黑並伴隨精神不繼狀況，原因竟是「睪固酮低下」。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

文／CTWANT

泌尿科醫師連繼志近日分享一起病例，一名男患者出現精神不濟、失去性慾等狀況，印堂甚至發黑，被親友懷疑是不是「中小鬼」，嚇得他連忙先到醫院檢查，醫師一見男子狀況，就知道是「睪固酮低下」，經過治療後，狀況恢復良好。

連繼志在社群粉專上表示，這名男子看診時明顯印堂發黑、狀況看起來很差，男患者還透露，就連身旁親友都懷疑他是否「中小鬼」，不過連繼志一看就揪出病因是「睪固酮低下」。

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連繼志指出，由於患者伴隨沒有精神加上性慾低落等症狀，無論做什麼事情都提不起勁，所幸經過治療，這名患者對結果感到滿意。除此之外，這名患者也帶著男性伴侶一同來看診，對方也接受睪固酮治療，雙方彼此互相支持，讓他深受感動。

據連繼志表示，「選擇好對象、適時給予支持，無論來自醫療或伴侶，真的能讓男人找回那個失落的自己」；另外，亞東紀念醫院泌尿科醫師陳俊翔在醫院官網指出，睪固酮低下的原因大致分為早發性與晚發性。

所謂的早發性睪固酮低下，主要是患者內分泌系統出問題，至於晚發性則是和年紀老化有關，通常發生在40歲以上的男性，常見的症狀包括疲累、情緒不穩、活動力和運動功能下降、性慾低下、性功能障礙、不孕症等。

陳俊翔並指出，這些症狀是漸進式的，許多患者誤以為只是「年紀大了、體力變差」錯過了黃金治療時間。若是年紀40歲以上男性有出現以上所描述的情形，可到門診進行評估，經抽血檢查確診為睪固酮低下，經治療後可以有效改善相關症狀，進而提升生活品質。

陳俊翔也建議，可以從生活習慣進行改變，包括培養運動習慣、健康的飲食、戒菸，再配合醫療上的睪固酮補充，可達到最佳治療效果。另外研究顯示，經睪固酮補充治療的患者，不管在生活機能、心理健康、性功能表現、身體肌肉占比等各方面，皆有可能獲得顯著的改善，而補充方式可分為口服藥物或是針劑補充，以及外用塗抹式凝膠等。

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