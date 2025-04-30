遭婆婆當面批評「快離婚」　她1招反制！網超解氣：帥啦



▲女網友表示婆婆長期在老公面前批評自己，讓她忍無可忍。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

許多家庭中，婆婆仍扮演「家庭主導者」的角色，無論在育兒、財務、家務上過度干涉，導致媳婦感到壓迫與不被尊重，釀成婆媳問題。日前一名女網友就表示，婆婆長期在老公面前批評自己，讓她忍無可忍，決定直接反擊。

該名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區發文」分享家庭衝突，她表示，婆婆長期在自己面前，當著丈夫的面批評她「賺錢少、身材胖、嘴巴不甜」，甚至多次暗示丈夫應該與她離婚，另娶他人。原PO表示，在忍無可忍之下，她選擇當面反擊。

原PO隨即轉向公公，當著婆婆的面指出婆婆「不工作、外貌衰老、言語刻薄，且經常製造家庭紛爭」，並建議公公可以考慮與婆婆離婚，改娶「像我媽的朋友那種會做人的阿姨」。

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沒想到此番言論意外點燃戰火，婆婆當場情緒失控，與公公爆發激烈爭吵，家庭氣氛瞬間劍拔弩張，「嘴賤又無腦，莫名奇妙的婆婆，公公又沒說什麼，就跟公公吵了起來，火燒到自己家去了，聰明的媳婦就是不惹事，但也不怕事，誰想破壞妳的婚姻，千萬也別讓她好過」。

貼文曝光後也引起網友熱議，不少人紛紛留言表示，「我做過類似的事，公公被飆的莫名其妙」、「這真的太厲害，成功讓她自己自食惡果還不傷害妳的小家庭。妳是聰明的狠角色。這種人欠教訓」、「妳婆婆沒在妳背後跟妳老公嚼舌根而是來明的，很多婆婆都是來陰的」、「以牙還牙帥啦」、「沒事吃飽太閒」。

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