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台灣「1產業」大規模倒閉！狂關8000家「萬人失業」...未來恐滅絕

中藥行全盛時期高達1.5萬家，到去年僅剩7000多家。（示意圖／報系資料照）

▲中藥行倒閉除了影響就業率，未來恐面臨滅絕的風險。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

台灣有許多中藥行，全盛時期高達1.5萬家，不過20多年過去了，已經有8000多家關門，至少上萬人失業，到去年僅剩7000多家，數量直接砍半。對此，中藥商業同業公會全國聯合會理事長謝慶堂預估，若情況持續惡化，10年後可能剩不到3000家。

中藥行過去在台灣十分盛行，老一輩常去抓藥材，或是採買常用香料，但隨著西醫發展，越來越多人選擇看西醫、吃西藥，導致中藥行漸漸式微。中藥商業同業公會全聯會理事長謝慶堂指出，衛福部統計30年前中藥商約有1.5萬家，直到2024年僅剩7000多家，預估10年後剩不到3000家，除了面臨失業慘況外，最讓人擔心的，是未來整個產業恐滅絕，感嘆許多藥房後輩看到沒有前景，都不願意投入，認為透過完整的大學教育，可以補足人才。

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據了解，衛福部3月18日公告，新增《藥事法》第103條第2項後段解釋令，「領有經營中藥證明文件之中藥從業人員，並修習中藥課程達適當標準，得繼續經營中藥販賣業務」，但解釋令引發藥界不滿，西藥師團體更號召上百人赴衛福部大門口快閃抗議，要求撤回解釋令。

不過，中醫師和中藥商則力挺衛福部，中華中醫藥文教促進會理事長朱溥霖指出，西醫界目前面臨護理師人力荒、醫事人員不足，況且衛福部的解釋令並未侵犯任何有關藥師的權利，更不會涉及調劑權，卻被一再阻擋，「難道要讓中藥文化凋零嗎？」

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