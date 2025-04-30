剴剴生殖器嚴重裂傷！精神醫曝「非常不尋常」：疑遭性虐待

▲保母姊妹劉彩萱、劉若琳涉嫌將男童「剴剴」虐待致死。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

北市1歲10個月大男童「剴剴」疑遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳凌虐致死，台北地院國民法官法庭今（30）日進行第6天審理，上午傳喚台大醫院精神醫學部醫師丘彥南作證。他認為，剴剴生前長期遭受精神虐待，導致營養不良、發展遲緩，可能罹患憂鬱症、適應障礙、創傷後壓力症等，而從剴剴的生殖器出現裂傷來看，非常不尋常，高度懷疑剴剴遭到性虐待。

丘彥南依據剴剴生前拍攝的多張照片，綜合相關證人證詞、保母姊妹劉彩萱、劉若琳的通訊對話，做成心理鑑定，認為剴剴長期受到精神、身心虐待，且疑似遭性虐待。從剴剴在保母家拍攝的照片來看，其眼神流露出恐懼、空洞或悲傷，研判是長期受虐而罹患憂鬱症、適應障礙、創傷後壓力症。

而在昨天（29日），台大兒童醫院主任醫師呂立出庭作證時，就指出剴剴的陰莖、陰囊有明顯結痂疤，有深度撕裂傷的新舊傷勢，陰囊顏色深暗、皺褶變少，高度懷疑是被性虐待。

丘彥南表示，剴剴受虐的樣態包括隔離、威脅、長時間罰站、體罰、限制行動等等，剴剴意圖與外傭Mira互動，保母就會發出ㄩㄩ聲制止，或是拿「愛的小手」教訓，還捆綁剴剴四肢及身體，放在磨石子地板上。

丘彥南從剴剴在劉家的照片中，發現他常常是閉眼、半睜眼、兩眼空洞的無神狀態，嘴唇紅腫，曾被遮蔽雙眼、強行塞入桶內、被吹風機吹臉，獨留在不安全的環境休息、睡覺，未即時安排適當的醫療。不僅如此，保母經常言語謾罵剴剴，劉彩萱曾罵他剴剴「雞掰」。

丘彥南說，當劉彩萱與家人吃飯時，會要求剴剴站在角落，讓剴剴在廁所吃飯，長時間不讓剴剴穿衣服，只能著尿布，也不給玩具、冷漠對待，不允許他與其他孩童玩耍，讓剴剴冬天洗冷水澡，不讓他能安穩睡覺，造成剴剴發育遲滯。

針對劉彩萱、劉若琳辯稱剴剴有自殘、磨牙、撞頭等行為，還會罵髒話，丘彥南認為說詞可信度有待查證，就算是真的，除非幼童有腦神經病變或嚴重自閉症，才有可能出現嚴重的自殘行為，最可能的原因就是遭受嚴重虐待及疏忽照顧，只能透過自殘來換取不受虐及關愛。

丘彥南最後強調，剴剴受虐絕對不是單一事件，剴剴確實受到長期嚴重的身心虐待。至於疑似性虐待的問題，丘彥南指出，剴剴的生殖器出現裂傷，非常不尋常，懷疑遭受性虐待。

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