再戰2028？民調：川普支持率39%穩居共和黨首選　大勝范斯20%

▲民調顯示，若川普參加2028年共和黨總統黨內初選，將擊敗所有競爭對手。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普上任百日之際，依據每日郵報與J.L. Partners市場調查公司發布的最新民調，川普將在2028年共和黨總統初選擊敗所有對手，且領先副總統范斯（J.D. Vance）20%。

每日郵報報導，這份民調假設川普參選2028年大選的憲法障礙已被清除，問及「會在2028年美國總統大選的共和黨初選中投票給誰？」結果顯示，高達39%受訪者認為川普是首選，其次才是現任副總統范斯19%，第三是佛州州長迪尚特（Ron DeSantis，6%），第四為美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley，4%）。

國務卿盧比歐（Marco Rubio）獲得3%共和黨人支持，與企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）持平。德州參議員克魯茲（Ted Cruz）支持率2%，國土安全部長諾姆（Kristi Noem）、川普長期政治策略師班農（Steve Bannon）、財政部長貝森特（Scott Bessent）等人支持率1%。另有11%受訪者表示不確定，8%的人提及不會投給這些人。

另一方面，若川普2028年不競選總統，范斯將在2028年的共和黨初選一馬當先，奪下48%支持率，遠遠勝過迪尚特的8%、盧比歐的5%。這份民調在4月23日至4月28日期間進行，誤差正負3.4%。

川普曾稱尋求第3個總統任期並不是在開玩笑。近期，川普商店還推出「川普2028」的帽子，每頂售價50美元。

不過美國憲法第22修正案規定，不管是否連續，美國總統任期限制為兩個4年；換句話說，川普尋求第3任有違憲之虞。若是要啟動修憲機制，以國會發起修憲來說，需在參、眾兩院都至少得有2/3的議員提出修憲案；若由州層級發動，則必須由至少2/3的州議會提出修憲會議。