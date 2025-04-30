　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

再戰2028？民調：川普支持率39%穩居共和黨首選　大勝范斯20%

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲民調顯示，若川普參加2028年共和黨總統黨內初選，將擊敗所有競爭對手。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普上任百日之際，依據每日郵報與J.L. Partners市場調查公司發布的最新民調，川普將在2028年共和黨總統初選擊敗所有對手，且領先副總統范斯（J.D. Vance）20%。

每日郵報報導，這份民調假設川普參選2028年大選的憲法障礙已被清除，問及「會在2028年美國總統大選的共和黨初選中投票給誰？」結果顯示，高達39%受訪者認為川普是首選，其次才是現任副總統范斯19%，第三是佛州州長迪尚特（Ron DeSantis，6%），第四為美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley，4%）。

國務卿盧比歐（Marco Rubio）獲得3%共和黨人支持，與企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）持平。德州參議員克魯茲（Ted Cruz）支持率2%，國土安全部長諾姆（Kristi Noem）、川普長期政治策略師班農（Steve Bannon）、財政部長貝森特（Scott Bessent）等人支持率1%。另有11%受訪者表示不確定，8%的人提及不會投給這些人。

另一方面，若川普2028年不競選總統，范斯將在2028年的共和黨初選一馬當先，奪下48%支持率，遠遠勝過迪尚特的8%、盧比歐的5%。這份民調在4月23日至4月28日期間進行，誤差正負3.4%。

川普曾稱尋求第3個總統任期並不是在開玩笑。近期，川普商店還推出「川普2028」的帽子，每頂售價50美元。

不過美國憲法第22修正案規定，不管是否連續，美國總統任期限制為兩個4年；換句話說，川普尋求第3任有違憲之虞。若是要啟動修憲機制，以國會發起修憲來說，需在參、眾兩院都至少得有2/3的議員提出修憲案；若由州層級發動，則必須由至少2/3的州議會提出修憲會議。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
572 3 8863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／遭「夾牆、車體之間」血流滿地！　男行人宣告不治
愛莉莎莎登機遭拒「當場大發飆」！　1天哭2次：真的把我搞瘋
白宮公布「就任100天」對美投資清單！　台灣、台積電入列
「撞死行人重罰」挨批！交通部小編嗆：難道開車會被行人撞死？
佔2個博愛座「大媽被擠回去」怒踹人　網見熟悉身影：真的很瘋
快訊／撞擊瞬間曝！　人行道上2人遭猛撞「滿地血」
80萬鑽戒不見了！　台南民宿老闆遭圍毆打爆眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美火山狂震發黃色警戒！　「隨時可能噴發」釀全球貨運大亂

傳馬斯克淡出白宮　公務只透過電話聯絡

亞馬遜出貨量銳減！　美物流巨頭宣布「裁員2萬人」

打臉川普政府！南韓重申「沒有急著完成談判」：選前根本談不完

再戰2028？民調：川普支持率39%穩居共和黨首選　大勝范斯20%

飯店前員工揭密：客房「這5物品」最髒！　比馬桶髒2.5萬倍

白宮公布「就任100天」對美投資清單！　台灣、台積電入列

川普戲稱「我想成為下任教宗」　梵蒂岡閉門會議下周登場

Adidas撐不住！川普關稅來襲　CEO警告：銷美產品恐漲價

男把妻子割喉威脅「孩子也一起殺」　10歲女兒勇敢反擊救全家

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

小朋友邊盪鞦韆邊唱超ㄎ一ㄤ童謠：阿嬤的內褲360度

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

「我的錢還要你管？」 台中嬤堅領錢400萬險被騙

黑吃黑失敗找替死鬼！詐團10hrs活活虐死車手　全程直播給柬高層

【也有不會的舞？】卡加布列島考倒 #李多慧 了XD

美火山狂震發黃色警戒！　「隨時可能噴發」釀全球貨運大亂

傳馬斯克淡出白宮　公務只透過電話聯絡

亞馬遜出貨量銳減！　美物流巨頭宣布「裁員2萬人」

打臉川普政府！南韓重申「沒有急著完成談判」：選前根本談不完

再戰2028？民調：川普支持率39%穩居共和黨首選　大勝范斯20%

飯店前員工揭密：客房「這5物品」最髒！　比馬桶髒2.5萬倍

白宮公布「就任100天」對美投資清單！　台灣、台積電入列

川普戲稱「我想成為下任教宗」　梵蒂岡閉門會議下周登場

Adidas撐不住！川普關稅來襲　CEO警告：銷美產品恐漲價

男把妻子割喉威脅「孩子也一起殺」　10歲女兒勇敢反擊救全家

脫離困境不孤單！　單親媽重返職場勞動部助攻找回自信人生

快訊／遭汽車猛撞「夾牆、車體之間」血流滿地！　男行人宣告不治

24歲港男「帶貨賺快錢」　行李夾帶3.2公斤大麻花闖關被收押

銀髮族職場發光發熱！　雲嘉南就業中心專區長輩求職更便利

快訊／台股收盤上漲2.4點　台積電漲6元至908

Makiyo揭12年前醉毆真相！　爆司機其實沒昏迷：拿錢之前還出國玩

港務公司行銷獎勵資訊平台改版完成　用戶體驗與效能同步躍升

美火山狂震發黃色警戒！　「隨時可能噴發」釀全球貨運大亂

台南酒駕執法見效！傷亡大減20％　黃偉哲推禮讓行人打造人本交通

陳梅慧偵查員男友外洩64筆藏雲端　中檢緩起訴：立意良善

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

國際熱門新聞

烏克蘭女記者遭俄軍俘虜「眼球、大腦被挖出」！

巴基斯坦：印度最快24小時動武

加拿大汽車衝撞釀11死　嫌犯是台灣移民

川普狂言：第二任期要「拯救全世界」！

陸富商菲國遭綁撕票！2同鄉收1.2億贖金今出庭

男遊客空中滑索　意外拍到恐攻畫面

3歲童被遺忘在車內10小時...熱到慘死

亞馬遜商品擬標「關稅附加費」！川普氣炸　白宮發言人痛批貝佐斯

川普再嗆中國「活該被課關稅」

川普上任百日　將簽行政命令減免汽車關稅

LIVE／川普慶祝「就職100天」演說

美將達成首個貿易協議　美股道瓊漲逾300點

白宮：亞馬遜的關稅價格聲明「充滿敵意」

川普政府鎖定AI晶片出口　擬取消「三級管制」

更多熱門

相關新聞

川普就任100天投資清單　台灣、台積電入列

川普就任100天投資清單　台灣、台積電入列

美國總統川普（Donald Trump）就任滿百日，白宮公布新一波投資清單指出，川普在這100天內成功促成超過5兆美元的美國本土投資，其中包含台積電和台灣承諾對美國的投資。

川普戲稱「我想成為下任教宗」

川普戲稱「我想成為下任教宗」

雲品盛治仁談關稅「當成新一波疫情看待」　今年營運仍會優於去年

雲品盛治仁談關稅「當成新一波疫情看待」　今年營運仍會優於去年

男割喉妻「孩子也一起殺」　10歲女兒救全家

男割喉妻「孩子也一起殺」　10歲女兒救全家

中國男赴俄參戰「關黑牢」超後悔：別來送死

中國男赴俄參戰「關黑牢」超後悔：別來送死

關鍵字：

川普2028美國總統大選共和黨初選民調北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

楊丞琳怒斥惡意造謠「保留法律追訴權」！　Makiyo霸氣再冷回3字

傑瑞米雷納憶事故：我已經死過了

烏克蘭女記者遭俄軍俘虜「眼球、大腦被挖出」！

楊丞琳被挖10年前舊文「心疼Makiyo」陸網：足以證明為人

嘎妹道歉認不成熟「疏遠蔡阿嘎」　IG發聲揭家族矛盾內幕

廖峻中風7年「兒要錢才出現」！

S媽痛失大S肝腸寸斷！　

專家鑑定：剴剴全身42處虐傷

恐「下到發霉」梅雨鋒面　最新預測時間曝

他每天早餐麵包胖10公斤　改吃「這組合」瘦了血糖正常

索馬利亞30日起禁台灣護照入境　外交部嚴正抗議

巴基斯坦：印度最快24小時動武

「小龍女」昆娜隱婚不倫！老公背景大有來頭

青鳥購物突爆嗆陸客「滾回你中國」　警超無奈

72歲廖峻去年悄離婚！　中風7年照顧者只見助理楊小姐

更多

最夯影音

更多

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面