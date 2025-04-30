禽獸不如！性侵13歲少女致懷孕生女　等她長到11歲又連續淫辱3年

▲花蓮一名狼父從女兒小學3年級就侵犯她多年，遭判5年6月徒刑。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／花蓮報導

花蓮一名狼父阿弘(化名)曾交往未滿14歲少女，並生下一個女兒，又在酒後性侵自己的表姊，後來阿弘入監，出獄後單親扶養女兒，卻立刻猥褻正就讀小學三年級的女兒，又從她讀小五一直性侵到國一，全案才曝光。花蓮地院審理，法官依阿弘犯4個加重強制性交罪、6個加重強制猥褻罪，累犯，合併處5年6月徒刑。可上訴。

判決指出，阿弘曾對當時的小女友、表姊犯下和未滿14歲少女性交、強制性交罪，並和女友生下女兒小花(化名)。阿弘前案僅入監服刑2年多，就於2016年1月11日假釋出獄，搬回父母家居住，單獨扶養就讀小學3年級的小花，並和她同睡一間房，同年就伸狼爪摸遍女兒全身，又在小花上小學五年級到國一之間對她舌吻、性侵，共對小花猥褻6次、性侵4次，直到小花哭著對姑姑、阿公、阿嬤等人傾訴遭父親性侵，阿弘犯行才曝光。

庭審時，阿弘辯稱他之前雖有妨害性自主的前科，但第一個是他當時的女友，也是小花的媽媽，第二個是因為酒後才侵犯表姊，這兩個案子他都有認，可見他是誠實的，強調「這件我小孩的事情，我是真的沒有做」。

不過小花指證歷歷，其他家人也作證，曾聽小花哭著說遭阿弘侵犯，且當小花被告知要和阿弘到新竹居住後，也出現哭泣、緊張、發抖等反應。

法官認為，阿弘在小花年幼時多在獄中服刑，出獄後，小花終於能獲得至親陪伴，相當珍惜，因此遭阿弘性侵後長期隱忍，長大到國三後，才能鼓起勇氣吐露遭侵害，小花並沒有誣陷阿弘的動機，不過因小花證稱遭侵犯次數實在太多次，無法清楚記憶，最後就阿弘犯行明確的部分，依他犯4個對未滿14歲之女子為性交罪、6個對未滿14歲之女子為猥褻罪判刑，審酌阿弘是累犯，犯後否認犯行等情，合併處5年6月徒刑。可上訴。

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