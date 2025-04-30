傳馬斯克淡出白宮　公務只透過電話聯絡

▲外傳馬斯克已淡出白宮辦公，不再常態性在白宮辦公，公務只透過電話聯繫。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）是總統川普上任後的重要角色之一，領導政府效率部（DOGE），多次進出白宮。不過依據紐約郵報取得的消息，馬斯克已淡出白宮辦公，不再常態性在白宮辦公，公務只透過電話聯繫。

白宮幕僚長蘇西威爾斯（Susie Wiles）透露，目前與馬斯克是透過電話聯繫，並非面對面交談，但這兩種方式的效果是一樣的，且儘管馬斯克不再頻繁出現，他的團隊還是會在白宮西翼附近的艾森豪行政辦公大樓（Eisenhower Executive Office Building）辦公。

馬斯克擔任政府效率部無薪顧問的任期將在5月底結束，之後將以非正式方式繼續給出意見。蘇西威爾斯指出，馬斯克並非完全脫離，只是不像以前那樣經常出現。

在過去這幾個月以來，馬斯克會親自來到白宮橢圓辦公室向川普進行匯報，也參加內閣會議，經常與川普共同搭乘空軍一號，甚至他的小兒子X也會同行。在此之際，馬斯克主導裁撤美國國際開發總署（USAID）及其大約1萬名員工，支持白宮管理及預算局（OMB）關閉消費者金融保護局（CFPB），從教育部到五角大廈等聯邦機構都受到影響。

這一切讓馬斯克成為民主黨人眼中的眾矢之的，引發特斯拉汽車與充電站遭破壞的事件。不過就在上周，馬斯克在特斯拉財報會議上宣布，將把更多時間投入在特斯拉。