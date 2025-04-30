打臉川普政府！南韓重申「沒有急著完成談判」：選前根本談不完

▲南韓派出崔相穆、安德根赴華府，與美國財政部長班森特、貿易代表葛里爾談判。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

針對美國川普政府向各國祭出「對等關稅」政策，南韓上周派遣代表團赴美展開首次談判。美國財政部長班森特（Scott Bessent）透露，由於日韓兩國預計夏季選舉，因此急著與美方達成協議，其中他更看到南韓在6月達成協議的輪廓已逐漸成形。對此，南韓政府急著打臉，「沒有聽說！」

韓媒《KBS》、日媒《NHK》指出，在川普就任美國總統滿100天之際，班森特於當地時間29日在白宮記者會上，樂觀看待談判前景，「日本、南韓等亞洲主要國家急著與美國達成貿易協議，因為兩國都即將實施選舉。從我們的會談來看，這些政府實際上希望在選前完成貿易協議的框架（framework），好向選民展現他們成功與美國談判。」

班森特補充，「他們確實比以往更加積極地想要坐下來把這件事完成，然後回國以此作為競選政績！」

據悉，南韓即將於6月3日實施總統大選，至於日本則預計7月進行參議院選舉。

根據《韓聯社》，針對美國川普政府的立場，南韓企劃財政部出面打臉美方的說法，強調始終保持著「從容協商」的態度，表示南韓政府秉持著依照既定程序進行談判的作法，而這一點始終沒有任何改變。至於南韓產業通商資源部部長安德根在國會接受質詢時，也強調目前談判還未得到結論，程序上的準備也尚未完成。

南韓企劃財政部在聲明稿指出，「我方從未（向美方）傳達，在總統大選前和美方達成談判的基本框架，之後再進行選舉活動的說法。在2+2通商談判中，我國政府明確向美方解釋，在之後的談判過程中，必須考量到韓國的政治情況、與國會的溝通。」

南韓產業通商資源部部長安德根今（30）日前往國會接受質詢時更強調，「與美國所進行的2+2關稅通商談判，絕對無法在6月3日總統大選實施之前導出結論，程序上的準備尚未完成。韓美兩國間充滿許多待談判的議題，絕對無法在7月8日對等關稅緩衝期限結束前完成。」

安德根補充，「我們和美國貿易代表署（USTR）將談判尚未完成的議題分為『群組1』、『群組2』以及其他必須延後討論的議題。我們現在仍進行討論，因此從未想過能夠完成談判。」