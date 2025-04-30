亞馬遜出貨量銳減！　美物流巨頭宣布「裁員2萬人」

▲UPS宣布裁員4%，以利削減成本。（圖／UPS官網）



記者吳美依／綜合報導

美國聯合包裹服務（UPS）29日宣布裁員4%、也就是2萬人左右，並且關閉73間設施。《福斯財經網》形容，面對川普政府關稅導致的貿易放緩，此舉將讓UPS成為第一間展開大規模裁員的大型美國企業。

UPS是全球最大快遞承運商及包裹運送公司，但隨著最大客戶亞馬遜（Amazon）運輸量減少，以及更廣泛的經濟不確定性，該企業宣布裁員4%，以利削減成本。

今年1月，UPS宣布與亞馬遜達成協議，在2026年下半年以前，將其運輸量削減50%。2024年，亞馬遜占UPS總收入的11.8%。

▲亞馬遜在UPS的運輸量銳減。（圖／路透）



UPS執行長托姆（Carol Tome）在財報會議上說，「100多年以來，世界從未面臨如此巨大的潛在貿易影響。我們正在採取行動，重新配置網絡，降低整體業務成本，時機再恰當不過了。」

《福斯財經網》指出，全球貿易放緩，可能減少企業之間的運輸服務需求，傷害包裹運送產業。

事實上，UPS去年就宣布裁員1.2萬人，並且預期2025年產生的資遣補貼和租約解除，高達4億至6億美元。隨著川普政府取消中國小包裹的「最低限度」豁免，中國電商購物平台Shein和Temu遭受衝擊，該企業又面臨運輸量進一步銳減的前景。