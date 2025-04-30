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阻中共成太平洋國家　軍事學者：台灣戰略價值「無可取代」

▲▼20250430 「美國川普總統百日新政的影響與展望」座談會，嚴震生、邱達生、馬振坤、張登及。（圖／記者陳冠宇攝）。（圖／記者陳冠宇攝）

▲國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

川普重返白宮後，「疑美論」在國內層出不窮。有軍事學者認為，台灣位居第一島鏈正中央，對美國的地緣戰略價值至關重要，也是阻止中華人民共和國無法真正成為太平洋國家的重要條件；除非美國放棄目前的全球戰略定位，否則不會把台灣拱手讓給中共。

國立政治大學國際關係研究中心今（30）日舉行 「美國川普總統百日新政的影響與展望」座談會，國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤於會上提出前述觀點。

馬振坤指出，川普對於國際安全決策的依據，回歸到美國傳統的現實保守主義，亦即美國軍事力量要投注到哪裡，取決於該國或區域對美國是否具備軍事、經濟與政治三個層面的價值。

軍事層面，馬振坤強調，台灣位居第一島鏈正中央，此地緣戰略上的價值從1949年以後對美國至關重大，也因這一條件的不變與不可取代，所以很多疑美論「必須要去重新思考跟評估」。

馬振坤從軍事角度分析，中華民國在台灣的存在，是幫美國確保中華人民共和國無法真正成為太平洋國家的重要條件。否則，中美戰略競爭的態勢與格局將完全改變，解放軍遠程投射的兵力發展，至少可以提前一個世代。

▲第一島鏈。（圖／翻攝微基百科）

▲第一島鏈。（圖／翻攝微基百科）

至於台灣的經濟價值，馬振坤直言是先進的半導體供應鏈，這對美國的經濟發展相當重要。第三是政治層面，即民主同盟價值，川普對此不如拜登政府如此看重。

不過馬振坤提到，我政府倡議打造「非紅供應鏈」，是巧妙地把川普原本較不重視的政治價值，與他非常重視的經濟價值（半導體供應鏈）兩者非常巧妙地結合在一起，一方面加大對美國本土半導體的投資，另一方面強調台灣供應鏈不同於大陸供應鏈，不會受到中共的阻攔。

馬振坤強調，除非美國放棄目前的全球戰略定位與全球戰略設計，否則即便川普政府跟北京就經貿進行協商與妥協，仍不至於在這過程當中，把攸關美國整體國家安全發展的最重要條件（即台灣）拱手讓給中共。

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