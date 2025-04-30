川普就任百日！狂簽142道行政命令「徵高關稅」　市場慘跌

▲美國總統川普就任滿百日。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普重返白宮已滿百日，期間大動作簽署破紀錄的142道行政命令，推動大規模政府裁撤計畫與高額關稅政策，對內強調「美國優先」，對外則在烏克蘭、中東議題上引發廣泛關注與爭議。儘管股市表現不佳，但川普堅持其政策路線，並展現出重塑美國政府體制與外交格局的強烈企圖心。

綜合外媒報導，川普1月20日就職首日便簽署26道行政命令，涵蓋退出世界衛生組織（WHO）、赦免超過1500名2021年國會暴動案相關的支持者，甚至將「墨西哥灣」更名為「美國灣」。美國總統資料庫（American Presidency Project）統計，川普已簽署至少142道行政命令，遠超歷任總統首百日紀錄，內容聚焦於移民、邊境安全、能源及貿易政策。

備受關注的還有他所設立的「政府效率部」（DOGE），由特斯拉執行長馬斯克領導，目標是削減聯邦預算2兆美元。DOGE公布數據，目前已節省約1600億美元，其中對衛生及公共服務部削減達474億、國際開發署（USAID）裁減452億、美國國務院亦縮減26億。USAID更被裁撤100%員工，幾近解散，總計有12.1萬名聯邦政府人員遭解雇。

在經濟政策方面，川普政府自2月起對加拿大、墨西哥與中國商品大舉加徵關稅，中國商品最高稅率達145%。加拿大能源被課徵10%關稅，未符合《美墨加協定》（USMCA）的商品則面臨25%稅率，影響貿易總額逾638億美元。歐盟商品也被預告將面臨20%關稅，但暫時延後執行。

這些舉措雖旨在縮減貿易逆差、重振製造業，但造成市場高度震盪。自選舉以來，道瓊指數下跌5.3%，S&P 500跌幅7.9%，那斯達克更重挫12.1%。

在外交方面，川普在百日內接待來自11國的領導人，其中以以色列總理納坦雅胡兩度到訪最具象徵意義。他於2月4日首次到訪白宮時，川普提出將加薩地區改造為「中東的里維埃拉」的構想，引發國際批評。美方同時持續軍援以色列，提供包括重達900公斤的炸彈。

統計指出，自川普就任以來，以色列軍隊已在加薩地帶造成至少2392人死亡，約3000人因傷重或瓦礫中尋獲遺體喪生。

另一方面，川普在3月3日終止對烏克蘭的軍援，理由是歐洲應分擔更多責任。此舉引發盟友不滿，並與烏克蘭總統澤倫斯基爆發外交衝突。美國也在中東加強軍事行動，3月15日啟動「粗騎兵行動」（Operation Rough Rider），以打擊葉門胡塞武裝，至4月18日已進行207次攻擊，造成至少209人死亡。

川普於2024年競選期間共提出75項政見。美國非營利組織「事實查核網」（PolitiFact）追蹤，目前有6項已兌現、1項跳票、4項進度停滯、23項進行中，其餘41項尚未評估。川普堅持施政不迴避爭議，並持續推進其核心承諾，力求改寫美國政策版圖。

川普百日的施政展現其政治風格與行動力，但在國內外均引發激烈討論與分歧，未來四年能否如其承諾「讓美國再次偉大」，仍有待觀察。