　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普就任百日！狂簽142道行政命令「徵高關稅」　市場慘跌

▲▼美國總統川普就任滿百日。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普就任滿百日。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普重返白宮已滿百日，期間大動作簽署破紀錄的142道行政命令，推動大規模政府裁撤計畫與高額關稅政策，對內強調「美國優先」，對外則在烏克蘭、中東議題上引發廣泛關注與爭議。儘管股市表現不佳，但川普堅持其政策路線，並展現出重塑美國政府體制與外交格局的強烈企圖心。

綜合外媒報導，川普1月20日就職首日便簽署26道行政命令，涵蓋退出世界衛生組織（WHO）、赦免超過1500名2021年國會暴動案相關的支持者，甚至將「墨西哥灣」更名為「美國灣」。美國總統資料庫（American Presidency Project）統計，川普已簽署至少142道行政命令，遠超歷任總統首百日紀錄，內容聚焦於移民、邊境安全、能源及貿易政策。

備受關注的還有他所設立的「政府效率部」（DOGE），由特斯拉執行長馬斯克領導，目標是削減聯邦預算2兆美元。DOGE公布數據，目前已節省約1600億美元，其中對衛生及公共服務部削減達474億、國際開發署（USAID）裁減452億、美國國務院亦縮減26億。USAID更被裁撤100%員工，幾近解散，總計有12.1萬名聯邦政府人員遭解雇。

▲▼美國總統川普就任滿百日。（圖／達志影像／美聯社）

在經濟政策方面，川普政府自2月起對加拿大、墨西哥與中國商品大舉加徵關稅，中國商品最高稅率達145%。加拿大能源被課徵10%關稅，未符合《美墨加協定》（USMCA）的商品則面臨25%稅率，影響貿易總額逾638億美元。歐盟商品也被預告將面臨20%關稅，但暫時延後執行。

這些舉措雖旨在縮減貿易逆差、重振製造業，但造成市場高度震盪。自選舉以來，道瓊指數下跌5.3%，S&P 500跌幅7.9%，那斯達克更重挫12.1%。

在外交方面，川普在百日內接待來自11國的領導人，其中以以色列總理納坦雅胡兩度到訪最具象徵意義。他於2月4日首次到訪白宮時，川普提出將加薩地區改造為「中東的里維埃拉」的構想，引發國際批評。美方同時持續軍援以色列，提供包括重達900公斤的炸彈。

統計指出，自川普就任以來，以色列軍隊已在加薩地帶造成至少2392人死亡，約3000人因傷重或瓦礫中尋獲遺體喪生。

▲▼美國總統川普就任滿百日。（圖／達志影像／美聯社）

另一方面，川普在3月3日終止對烏克蘭的軍援，理由是歐洲應分擔更多責任。此舉引發盟友不滿，並與烏克蘭總統澤倫斯基爆發外交衝突。美國也在中東加強軍事行動，3月15日啟動「粗騎兵行動」（Operation Rough Rider），以打擊葉門胡塞武裝，至4月18日已進行207次攻擊，造成至少209人死亡。

川普於2024年競選期間共提出75項政見。美國非營利組織「事實查核網」（PolitiFact）追蹤，目前有6項已兌現、1項跳票、4項進度停滯、23項進行中，其餘41項尚未評估。川普堅持施政不迴避爭議，並持續推進其核心承諾，力求改寫美國政策版圖。

川普百日的施政展現其政治風格與行動力，但在國內外均引發激烈討論與分歧，未來四年能否如其承諾「讓美國再次偉大」，仍有待觀察。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
572 3 8863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
近距離畫面曝！67歲駕駛突加速　撞路人1死1命危
獨／Makiyo不爽了！再爆楊丞琳內幕：一定真的啊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

恐怖顆粒爬滿臉！他買二手衣「沒洗直接穿」　爛臉警世圖瘋傳

甜美泰女歌手「濕身扯比基尼」雪乳遮不住！直播洗澡　香豔畫面曝

快訊／南韓發布國家動員令！大邱野火再復燃　往民宅密集區擴散

超期待市景房！空服員住飯店拉窗簾　驚覺「畫印在窗簾上」

愛車被偷！男砸錢買同款新車　「一打開後車箱」嚇：這是我的車

川普就任百日！狂簽142道行政命令「徵高關稅」　市場慘跌

白目男子把鱷魚誤認成雕像　自拍慘遭攻擊...縫50多針險喪命

東京流鶯公園「站壁→走壁」！櫻花妹躲警查緝　賣淫出新招

新驅逐艦下水就試射！金正恩指揮「發射巡弋飛彈」　獲俄軍事支援

陸男爛醉在餐廳「狂撒鈔票」！當眾脫衣　遊泰失控影片曝

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

小朋友邊盪鞦韆邊唱超ㄎ一ㄤ童謠：阿嬤的內褲360度

黑吃黑失敗找替死鬼！詐團10hrs活活虐死車手　全程直播給柬高層

「我的錢還要你管？」 台中嬤堅領錢400萬險被騙

稱「台灣人也是中國人」遭轟　 #連勝文 ：不聽民進黨的話就被鬥臭

恐怖顆粒爬滿臉！他買二手衣「沒洗直接穿」　爛臉警世圖瘋傳

甜美泰女歌手「濕身扯比基尼」雪乳遮不住！直播洗澡　香豔畫面曝

快訊／南韓發布國家動員令！大邱野火再復燃　往民宅密集區擴散

超期待市景房！空服員住飯店拉窗簾　驚覺「畫印在窗簾上」

愛車被偷！男砸錢買同款新車　「一打開後車箱」嚇：這是我的車

川普就任百日！狂簽142道行政命令「徵高關稅」　市場慘跌

白目男子把鱷魚誤認成雕像　自拍慘遭攻擊...縫50多針險喪命

東京流鶯公園「站壁→走壁」！櫻花妹躲警查緝　賣淫出新招

新驅逐艦下水就試射！金正恩指揮「發射巡弋飛彈」　獲俄軍事支援

陸男爛醉在餐廳「狂撒鈔票」！當眾脫衣　遊泰失控影片曝

復甦慢又碰上關稅戰！　中國3大航空首季「虧損逾166億」

老公裝葉克膜正宮驚見小三　赫見2人對話都是「吸、含」怒告

【廣編】D-ONE第一大天地　舉行工程立柱儀式

昆娜被爆已婚育女仍與張祐嘉曖昧？味全龍：互動未違反現行規範

行車糾紛駕駛亮槍！小情侶嚇壞報警　大叔被搜出BB槍彈

3小時喝8杯水！女子「水中毒進ICU」　醫提醒：嚴重恐死亡

恐怖顆粒爬滿臉！他買二手衣「沒洗直接穿」　爛臉警世圖瘋傳

派出所停車挨轟！彰化議員賴清美遭停權1年　不排除改選立委

智慧手錶傳警訊！花蓮男心房顫動接受PFA 　解除中風危機

川普執政百日內外交困　賴清德執政一年禍結兵連

被指控礦稅敲詐！　傅崐萁怒轟民進黨「為大罷免潑髒水」

國際熱門新聞

烏克蘭女記者遭俄軍俘虜「眼球、大腦被挖出」！

巴基斯坦：印度最快24小時動武

川普狂言：第二任期要「拯救全世界」！

加拿大汽車衝撞釀11死　嫌犯是台灣移民

男遊客空中滑索　意外拍到恐攻畫面

陸富商菲國遭綁撕票！2同鄉收1.2億贖金今出庭

亞馬遜商品擬標「關稅附加費」！川普氣炸　白宮發言人痛批貝佐斯

川普就任100天投資清單　台灣、台積電入列

3歲童被遺忘在車內10小時...熱到慘死

川普再嗆中國「活該被課關稅」

美火山狂震「黃色警戒」！噴發恐怖後果曝

川普上任百日　將簽行政命令減免汽車關稅

LIVE／川普慶祝「就職100天」演說

美將達成首個貿易協議　美股道瓊漲逾300點

更多熱門

相關新聞

陸外交部：關稅戰「談判仍無進展」

陸外交部：關稅戰「談判仍無進展」

美國總統川普日前受訪時表示，「習近平已打電話給我」，後又稱雙方工作人員已展開談判，皆遭到中方反駁。中國外交部發言人郭嘉昆30日在舉行例行記者會上表示，過去24小時內，中美雙方未就關稅問題談判。

關稅烏雲罩頂　黃日燦：企業要面對現實轉型

關稅烏雲罩頂　黃日燦：企業要面對現實轉型

阻中共成太平洋國家　軍事學者：台灣戰略價值「無可取代」

阻中共成太平洋國家　軍事學者：台灣戰略價值「無可取代」

護士媽和繼子沙發發生性關係　被夫撞見

護士媽和繼子沙發發生性關係　被夫撞見

川普就職滿百　中經院長：傳產下半年辛苦

川普就職滿百　中經院長：傳產下半年辛苦

關鍵字：

北美要聞美國川普川普關稅對等關稅美國優先

讀者迴響

熱門新聞

傑瑞米雷納憶事故：我已經死過了

楊丞琳怒斥惡意造謠「保留法律追訴權」！　Makiyo霸氣再冷回3字

烏克蘭女記者遭俄軍俘虜「眼球、大腦被挖出」！

廖峻中風7年「兒要錢才出現」！

他每天早餐麵包胖10公斤　改吃「這組合」瘦了血糖正常

快訊／「剴剴案」惡保母劉彩萱認罪了

恐「下到發霉」梅雨鋒面　最新預測時間曝

楊丞琳被挖10年前舊文「心疼Makiyo」陸網：足以證明為人

嘎妹道歉認不成熟「疏遠蔡阿嘎」　IG發聲揭家族矛盾內幕

專家鑑定：剴剴全身42處虐傷

巴基斯坦：印度最快24小時動武

5車手黑吃黑遭擄私刑凌虐　強逼集體SM「趴地吞精」

S媽痛失大S肝腸寸斷！　

性侵13歲少女致懷孕生女　等她長到11歲又淫辱3年

索馬利亞30日起禁台灣護照入境　外交部嚴正抗議

更多

最夯影音

更多

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面