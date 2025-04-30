埔里地母廟捐550萬抓斗式資源回收車　贈鎮公所回饋鄉里

▲埔里鎮地母廟捐贈鎮公所價值550萬元的「抓斗式資源回收車」。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣無垃圾焚化爐，每日產生的垃圾若無法即時外運處理，則須暫時堆置；埔里鎮公所指出，清潔隊部空間有限，垃圾堆置與處理壓力龐大，所幸日前獲寶湖宮天地堂地母廟捐贈1部總價550萬元大型抓斗式資源回收車，大幅提升資源回收工作效率，也是在地宗教團體捐贈大型環保車輛的首例。

贈車儀式15日於地母廟舉行，在與會董監事、議員、代表、里長見證下，由鎮長廖志城代表接受，並回贈地母廟董事會感謝狀；董事長梁平定等人隨後也循宗教習俗為資源回收車進行淨車、過火，祈求行車平安，執行業務順利。

鎮公所指出，目前鎮內平均每日資源回收量約26至30噸，逢連假、農曆春節前後加強收運日，每日平均回收量更達33噸以上，現有10條垃圾清運路線，沿途資源回收車滿載時須由抓斗車於空曠定點協助清空，但清潔隊原有3部抓斗車，每部最多承載量約2.5至3噸，且平均車齡達13年；去年7月透過鎮民代表潘萬福居間協助反映，鎮長廖志城與清潔隊長陳俊宏親自拜會梁平定，該廟董事會決議捐贈大型抓斗式資源回收車，展現關心地方發展與居民福祉精神。

清潔隊說明，本次獲贈的大型抓斗式資源回收車，夾爪一次最多可夾取2.9噸重物，車斗容量也達11.5噸，可減少車輛往返清潔隊部次數，車斗也採傾卸式設計、方便傾倒並提升作業效率；至於颱風季的路樹修剪或災害所產生的大型枝葉，「大肚量」的抓斗車也能輕鬆夾取載運，加速恢復市容整潔。

梁平定強調，地母廟董事會捐贈鎮公所大型的爪斗車，藉此拋磚引玉，讓在地環保工作獲得更多的資源與幫助，鎮代潘萬福也說，清潔隊老舊的鏟裝機與二段式堆高機同樣需要汰舊換新， 盼地母廟及其他寺廟團體能持續關注支援；廖志城表示，地母廟不僅是地方重要信仰、文化中心，也長期深耕地方公益，積極參與各項社會福利，這次寫下埔里在地宗教團體捐贈環保車輛首例，鎮公所會善用新資源，為鎮民打造乾淨、舒適的生活空間。

此外，地母廟日前也捐款200萬元，交由南投縣政府專款專用於救濟事務，嘉惠遭受急難弱勢縣民；縣長許淑華8日專程前往參拜，致贈感謝狀及「地母慈悲」匾額，感謝地母娘娘惠及南投縣鄉親的慈悲恩澤。