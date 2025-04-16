南投百K自行車小鎮漫遊4／19起邁入第三年　新增兩路線

▲南投百K自行車小鎮漫遊於4月19日在埔里福興溫泉起跑。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「南投旅遊百K自行車小鎮漫遊」邁入第三年，活動第一站將在4月19日於埔里福興溫泉起跑，南投縣政府邀請民眾騎自行車走訪南投風景區與特色小鎮，享美食、看風景，感受最chill的春日國旅。

「南投旅遊百K自行車小鎮漫遊」記者會15日上午舉辦，副縣長王瑞德、縣議員張婉慈、水里鄉長葉銘豐及鄉鎮領騎網紅等多人都出席參與；王瑞德表示，全縣現有自行車道總長超過495公里，數量高達68條，沿線風景優美、非常適合騎乘漫遊，並宣布今年主題活動及系列活動。

今年第一場系列活動「埔里福興悠遊樂騎」，將於4月19日在埔里福興溫泉親子公園揭幕，結合世界地球日，安排有樂活的單車騎行、學校綠行動集點、森林好事多市集及綠行動劇場表演等；單車暢遊路線順遊噶哈巫彩繪牆、多肉秘境和貓頭山步道，讓民眾飽覽田園風光、迎風欣賞山城美景。

6月28日中興新村臺灣文獻館舉辦南投旅遊百K自行車挑戰，路線行經南投市、草屯鎮、國姓鄉、埔里鎮、水里鄉、集集鎮、竹山鎮、中寮鄉及名間鄉等九鄉鎮市，環繞南投的小鎮地帶一圈，並在南投市區舉辦文化美食尋騎，參加者可參照不同的主題騎乘活動，自由選擇場次報名參與。

7月26日的名間漫旅尋騎、8月16日的草屯鳥嘴環潭騎遊是今年新增的2條新路線，其中草屯鳥嘴潭用疊石方式融入自然景觀，水面倒映天際，形成湖光瀲豔的景致，不僅是一項重要的水資源工程，也兼具生態保育與觀光價值，值得探索；名間漫旅尋騎可親近茶園並體驗宗教文化，因松柏嶺受天宮是香火鼎盛的信仰中心，廟前廣場視野遼闊，可以俯瞰名間鄉的美景。

8月9日的竹山鄉野傳騎、8月23日的集集采風漫騎，將帶騎士探訪自然風景與農業特色的美好南投，輕鬆悠閒漫遊其中，同時也能體驗到吃、喝、玩的慢遊逍遙樂；另6月28日、7月26日及8月16日同步在中興新村臺灣文獻館、名間親子生態園區及草屯工藝館分別舉辦最受歡迎、親子同樂的兒童滑步車趣味賽；報名資訊可洽中華民國自行車騎士協會，相關訊息可關注「樂旅南投」官方臉書粉絲專頁及活動官網https://nantoutravel.webnode.tw/。