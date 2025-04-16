　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南投百K自行車小鎮漫遊4／19起邁入第三年　新增兩路線

▲南投百K自行車小鎮漫遊於4月19日在埔里福興溫泉起跑。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投百K自行車小鎮漫遊於4月19日在埔里福興溫泉起跑。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「南投旅遊百K自行車小鎮漫遊」邁入第三年，活動第一站將在4月19日於埔里福興溫泉起跑，南投縣政府邀請民眾騎自行車走訪南投風景區與特色小鎮，享美食、看風景，感受最chill的春日國旅。

「南投旅遊百K自行車小鎮漫遊」記者會15日上午舉辦，副縣長王瑞德、縣議員張婉慈、水里鄉長葉銘豐及鄉鎮領騎網紅等多人都出席參與；王瑞德表示，全縣現有自行車道總長超過495公里，數量高達68條，沿線風景優美、非常適合騎乘漫遊，並宣布今年主題活動及系列活動。

▲南投百K自行車小鎮漫遊於4月19日在埔里福興溫泉起跑。（圖／南投縣政府提供）

今年第一場系列活動「埔里福興悠遊樂騎」，將於4月19日在埔里福興溫泉親子公園揭幕，結合世界地球日，安排有樂活的單車騎行、學校綠行動集點、森林好事多市集及綠行動劇場表演等；單車暢遊路線順遊噶哈巫彩繪牆、多肉秘境和貓頭山步道，讓民眾飽覽田園風光、迎風欣賞山城美景。

▲南投百K自行車小鎮漫遊於4月19日在埔里福興溫泉起跑。（圖／南投縣政府提供）

6月28日中興新村臺灣文獻館舉辦南投旅遊百K自行車挑戰，路線行經南投市、草屯鎮、國姓鄉、埔里鎮、水里鄉、集集鎮、竹山鎮、中寮鄉及名間鄉等九鄉鎮市，環繞南投的小鎮地帶一圈，並在南投市區舉辦文化美食尋騎，參加者可參照不同的主題騎乘活動，自由選擇場次報名參與。

7月26日的名間漫旅尋騎、8月16日的草屯鳥嘴環潭騎遊是今年新增的2條新路線，其中草屯鳥嘴潭用疊石方式融入自然景觀，水面倒映天際，形成湖光瀲豔的景致，不僅是一項重要的水資源工程，也兼具生態保育與觀光價值，值得探索；名間漫旅尋騎可親近茶園並體驗宗教文化，因松柏嶺受天宮是香火鼎盛的信仰中心，廟前廣場視野遼闊，可以俯瞰名間鄉的美景。

8月9日的竹山鄉野傳騎、8月23日的集集采風漫騎，將帶騎士探訪自然風景與農業特色的美好南投，輕鬆悠閒漫遊其中，同時也能體驗到吃、喝、玩的慢遊逍遙樂；另6月28日、7月26日及8月16日同步在中興新村臺灣文獻館、名間親子生態園區及草屯工藝館分別舉辦最受歡迎、親子同樂的兒童滑步車趣味賽；報名資訊可洽中華民國自行車騎士協會，相關訊息可關注「樂旅南投」官方臉書粉絲專頁及活動官網https://nantoutravel.webnode.tw/。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
626 2 5379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
IDF戰機故障卡機場跑道！　冒白煙畫面曝
2大利空夾殺！美科技股盤前開跌　台積電ADR挫4%
H20限制衝擊大！分析師：輝達恐損180億營收　台積電也受害
美對陸關稅最高245%！　紐時曝：這商品零關稅
比特犬「咬死柴犬」遭民眾打死！　飼主喊告：人比狗殘忍
川普發文大讚「關稅政策」：美國通膨下降了！
快訊／黨內共諜案頻傳！　賴清德說重話

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投百K自行車小鎮漫遊4／19起邁入第三年　新增兩路線

台東阿公騎代步車逆向撞休旅車　還好虛驚一場

3隊獲選！大專創業實戰模擬學習平台　慈大獲奬10萬創紀錄

桃園國中小學生免費午餐補助上調51元　讓孩子吃得更營養健康

強化救護教學新視野　南消與麻豆新樓醫院合辦EMT-P師資培育工作坊

提供500工作機會、前300名享早鳥禮　身障就博會5／9登場

男子遊林田山失蹤！母找不到人急報警　3小時後終尋獲

蘇花南澳-和平河川橋檢測！4／15起2階段交管　改道台9丁

紫青商會參訪基隆消防局　慷慨捐10萬支持救災救護

鎖定脆弱區域！基隆整合圖資精準防災　邱佩琳：提升災前預判力

Lisa手機桌布曝光　「是LVMH三公子」

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

#台中 #大里 惡火！母女3人相擁成焦屍 前夫接噩耗崩潰痛哭

修杰楷偷飛澳門玩！　賈靜雯得知：不用回來了

【貼心大寶寶】伯恩山犬見媽暴哭秒衝上前　溫柔舔手安慰她

出國手機被偷有機會找回來　必開2設定！關機也能追蹤定位

【切大西瓜】電動車出巷口逆向轉彎　騎士險遭擊落！

搶快左轉 #鋼管 噴飛！ 拖板車擊落轎車騎士遭撞 #高雄

【才不要聽你碎碎念】鸚鵡一聽「你看你多好命」直接扭身體頂嘴XD

【生日阿姨】慶生約唱歌找阿姨來就對了　無冷場情緒給你拉滿！

南投百K自行車小鎮漫遊4／19起邁入第三年　新增兩路線

台東阿公騎代步車逆向撞休旅車　還好虛驚一場

3隊獲選！大專創業實戰模擬學習平台　慈大獲奬10萬創紀錄

桃園國中小學生免費午餐補助上調51元　讓孩子吃得更營養健康

強化救護教學新視野　南消與麻豆新樓醫院合辦EMT-P師資培育工作坊

提供500工作機會、前300名享早鳥禮　身障就博會5／9登場

男子遊林田山失蹤！母找不到人急報警　3小時後終尋獲

蘇花南澳-和平河川橋檢測！4／15起2階段交管　改道台9丁

紫青商會參訪基隆消防局　慷慨捐10萬支持救災救護

鎖定脆弱區域！基隆整合圖資精準防災　邱佩琳：提升災前預判力

開直播罵柯文哲三字經遭求償百萬　吳子嘉：好像太貴了點

給朝九晚五上班族、學生族的通勤歌單　獨處時間讓心靜下來

屍體夾中間！印度人妻激戰小王被抓包　「騎車三貼棄屍」滅口丈夫

Gogoro Pulse「星宇特仕版」實車亮相！專屬航空儀表、音效超酷

酷炫載孫生媽看病遇意外「愛車全毀」！　慘況曝光無奈：仁至義盡

李聖傑緊貼小21歲女星「伸手擁入懷」被拍！台八女神夏宇禾回應了

藍嗆大罷免輸不起　綠中常會考古馬英九「挺罷」金句：做不好就罷

700萬美元訂單飛了！　陸女老闆引馬雲金句：我們就做14億人的生意

全球去年半導體製造設備銷售額再創新高　中、韓、台合計佔74%

美國女靠「自我催眠」甩肉18kg影片爆紅　網友：這方法太狂

宜蘭落石砸車1亡1重傷！　目擊者驚喊：石頭比車還大

地方熱門新聞

台中男闖套房偷女租客內衣打手槍　

台南漁光島海灘佈滿青苔形成自然美麗景觀

過嶺人口增　謝美英關切設置賣(商)場進度

微創內視鏡手術助腦出血7旬婦迅速搶回一命

台南將率先推動ATM「口罩」警示系統

竹山暖警及時發現輪椅翁護送返回安養機構

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

南消一大創意發想LINE貼圖推廣住宅用警報器

職訓助小吃店老闆變身資訊工程師

台南安南區複合式和順轉運站開幕啟用

台中民宅惡火母女3人葬身火窟

強化消防員體能與勤務安全南消七大隊辦理體測行車安全講座

台南沙崙國際高中攜手加拿大OIA啟動雙聯學位合作

台灣黑熊出沒通報越見頻繁　三管齊下防範人熊衝突

更多熱門

相關新聞

埔天桐慶迎客情桐花祭　4／19登場

埔天桐慶迎客情桐花祭　4／19登場

為落實「活化客庄、文化深耕、藝術造鎮」之願景，南投縣政府與埔里鎮公所特別在桐花綻放時節舉辦桐花祭系列活動，其中「埔天桐慶迎客情」將於19日在埔里鎮廣成里小埔社客家文化園區舉行，邀請民眾一同參加，感受並了解客家傳統祭典之美與好吃、好玩的客家文化。

埔里鎮偕日管處4／20辦鰲頭山步道健行活動

埔里鎮偕日管處4／20辦鰲頭山步道健行活動

草屯鎮酷比及中山公園　縣協助施工

草屯鎮酷比及中山公園　縣協助施工

串聯虎頭山、地母廟...　埔里鎮鰲頭山步道完工開箱

串聯虎頭山、地母廟...　埔里鎮鰲頭山步道完工開箱

竊賊1小時內連偷2加油站　草屯警追至雲林逮人

竊賊1小時內連偷2加油站　草屯警追至雲林逮人

關鍵字：

南投百K自行車小鎮漫遊埔里鎮福興溫泉草屯鎮鳥嘴潭名間鄉

讀者迴響

熱門新聞

30億老董「上億荒淫趴」　照片流出

S媽爆具俊曄天天去金寶山完全走不出來

白宮：中國輸美商品最高課徵245%關稅

30億上市公司老董「遊艇辣妹趴」曝！　帶傳播妹豪宅淫亂

中下令停收波音飛機　川普轟中方背信

把握好天氣！　「鋒面雨最大」時間曝

「喵喵」台中清水走失大甲尋獲　飼主親曝過程送出50萬

川普「關稅帝君」變臉劍指蘋果　一句話讓台灣供應鏈死局

即／碳佐麻里爆食物中毒　停業2天改善缺失

林襄爆球賽中場休息「開裸體趴」　揭隊友暴露狂

前輔導長內內認了「直播沒人看」

GG長疹子！看診被女醫摸竟起反應　1句話讓他爽到不行

「花210元吃麵」中千萬發票！消費地點曝光

SHINee泰民被爆熱戀中！背後擁抱NO:ZE

滿60歲沒退休也能領！她曝勞工「隱藏版獎金」

更多

最夯影音

更多

Lisa手機桌布曝光　「是LVMH三公子」

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

#台中 #大里 惡火！母女3人相擁成焦屍 前夫接噩耗崩潰痛哭

修杰楷偷飛澳門玩！　賈靜雯得知：不用回來了

【貼心大寶寶】伯恩山犬見媽暴哭秒衝上前　溫柔舔手安慰她

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面