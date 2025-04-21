中壢仁海宮慶媽祖聖誕　號召宮廟捐贈「食享冰箱」民生物資

▲中壢仁海宮慶媽祖聖誕，號召宮廟捐贈「食享冰箱」物資。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府民政局20日表示，該局積極推動「食享冰箱」計畫，獲各界支持。據點範圍已擴及全市12區，今年據點預計推進達77處。國曆4月適逢農曆323媽祖聖誕，桃園市寺廟團體公益慈善基金號召宮廟，捐贈250份民生物資至食享冰箱，傳遞媽祖的愛與祝福。

民政局表示，感謝宗教團體長期響應惜食行動，當舉辦神明聖誕、民俗慶典及中元普渡等傳統節慶時，皆捐出祭拜供品，將慶典喜悅轉化為具體行動，為邊緣戶與弱勢家庭提供實際支持，落實宗教關懷精神。

食享冰箱據點持續擴增，114年預計達到77處，物資需求量連帶上升，市府積極尋求多元資源挹注。桃園市區里組織社會服務協會攜手宗教團體發揮社會影響力，去年中元節邀集15家宮廟，捐贈5%普渡供品至食享冰箱，累積捐出4千斤白米、麵條、罐頭等民生物資。

今年中壢仁海宮舉辦天上聖母聖誕祝壽慶典平安福宴上，桃園市寺廟團體公益慈善基金會再度號召宮廟，包括中壢仁海宮、五福宮、長祥宮、樂善寺等共同捐贈250份民生物資。

食享冰箱不僅是物資共享的平台，更是凝聚社會善意的重要載體。民政局目前已與農業局、經濟發展局持續調查宗教團體、農民、農會、合作社及公有市場商家，參加食享冰箱意願，聯民間剩食資源並提高分享物資數量，確保物資穩定供應。