21歲男大生腦死捐腎　3寶爸「等1000天配對成功」淚謝：替祢活著

▲三寶爸等到器官捐贈。（圖／達志／示意圖）



記者施怡妏／綜合報導

泌尿科醫師呂謹亨分享，有位50多歲剛退休的3寶爸腎臟逐漸衰竭，每周要做3次血液透析，想要正常生活是件很困難的事情，太太偷偷替他登記器官捐贈等候名單，一等就等了一千多天；某天家屬接到醫院通知，一名21歲的男大生車禍過世，家屬同意捐贈器官，移植手術順利完成，3寶爸終於不用再被洗腎室拘束。

醫師呂謹亨在臉書分享，一名50多歲的三寶爸，由於長期糖尿病控制不佳，導致腎臟逐漸衰竭，原本剛退休的他，計劃好好享受退休生活，陪伴妻子和孩子，但每周3次的透析治療，使他無法實現這些夢想，連正常生活都很困難，「我不是怕死，我是怕還沒盡到做丈夫、父親的責任，就倒下了」。

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三寶爸對腎移植的副作用感到擔憂，也擔心排不到，然而，太太卻默默替他登記器官捐贈等候名單，雖然他嘴上說「你覺得我這個年紀，還排得到喔？」但眼裡卻有說不出來的渴望。一千多天過去了，某天他接到醫院電話，「有位年輕男性發生車禍腦死，家屬同意器官捐贈，你的配對成功了！」

呂謹亨透露，這名21歲的捐贈者是一位熱愛籃球和音樂的大四學生，車禍發生在他從學校騎機車回家的途中。得知兒子無法恢復意識時，母親含淚表示，「他曾在身分證上勾選器官捐贈，這是他的願望，我們要幫他完成」。

呂謹亨表示，腎移植手術非常順利，三寶爸不用再接管透析機，雖然仍需服用抗排斥藥物，但他終於可以過上正常生活，甚至能與家人出國旅遊，完成許多夢想。三寶爸對捐贈者充滿感激，不僅救了自己，也挽救了其他家庭，「他還年輕，還沒來得及看這個世界，但這些患者，會替他，好好看、好好活！」