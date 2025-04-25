電腦設備企業慷慨捐贈1744台　助南投縣學校班班有投影機

▲秀育企業捐贈南投縣學校1744台實物投影機。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

彰化縣秀育企業董事長梁徽彬事業有成，亦熱心公益，日前送給南投縣學生一份大禮：捐贈1744台實物投影機，讓全縣各國中小學及旭光高中每班都獲得1臺，也幫助縣府推動數位教育再往前邁出一大步。

捐贈儀式17日在南投市平和國小舉行，平和國小用合唱團及太鼓隊迎賓，縣長許淑華也頒發感謝狀給梁徽彬，隨後偕同秀育企業公司團隊進入教室參觀陶藝教學，指導老師透過實物投影機，將放大的影像直接投映在教室螢幕上；許淑華稱讚這套設備「影像清晰、畫質又好！」

縣府指出，秀育企業主要生產電腦鍵盤、USB網路攝影機、USB網路攝影機模組、行車紀錄器、投影機、汽車電子、嬰幼兒網路監控攝影機周邊產品；梁徽彬表示，實物投影機是教育硬體設備，並做為教學輔助，秀育捐贈是盡一份企業責任，也希望拋磚引玉、鼓勵其他企業家出錢出力，為台灣教育做出實質貢獻。

縣府教育處表示，「智慧教室」的核心設備包括互動式觸控大屏幕、高速網路環境及數位學習載具等，以多元數位教學工具可打造更加靈活、高效的學習環境；秀育企業捐贈實物投影機，不僅有助於補強數位學習設備，更能讓教師在課堂中透過實物投影機進行即時展示，使教學內容更加生動直觀，提高學生學習興趣與專注力。