台人「3字口頭禪」超常誤用！醫師列舉5情境：到底怎麼想的

▲台灣人很常說「沒關係」，不過這3字很常被誤用。（示意圖／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

ICU醫師陳志金近日於臉書發文指出，「沒關係」一詞在台灣常被誤用甚至濫用，許多情境中原應表達歉意或承認錯誤，卻被用來合理化自身行為，導致語言意義扭曲與人際誤解。他舉出五種常見錯誤用法，引發網友熱議，呼籲大家重新認識這句口頭禪的真義。

陳志金在貼文中舉出多個常見例子，包括民眾在付款少付、電梯上錯樓層卻不願離開、高鐵佔錯座位卻拒絕移動、飲料店店員做錯飲料、甚至是面對罰單的民意代表以一句「沒關係」試圖結案。他指出，這些情境中，「沒關係」並不表示對方原諒或事情可以略過，而是話語權被誤用在掩飾錯誤行為，甚至形成一種社交壓力。

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他強調，「沒關係」應由權益被損害的一方來說，而非造成困擾者自行宣布「一切無妨」。例如店員做錯飲料，應該說「對不起」而不是「沒關係我幫你重做」；如果自己坐錯位置，更應主動道歉並讓座，而非以「我下一站就下車」合理化錯誤。

▲台灣人很常說「沒關係」，不過這3字很常被誤用。（示意圖／記者李毓康攝）



貼文引發眾多網友共鳴，留言區湧現許多民眾分享自身經驗。一名服務業者坦言：「最怕客人說『沒關係』，根本不知道他是真的不介意，還是只是懶得爭執。」也有網友認為，這種用語反映出「不想負責任」的社會心態，久而久之，連基本的是非觀都可能因此模糊。

語言學者則分析，「沒關係」之所以常被誤用，與中文語境中「和氣為貴」、「避免正面衝突」的文化習慣有關。然而，語言使用若不合時宜，就容易導致社會溝通失靈。他們呼籲從教育入手，加強語境判讀與溝通技巧的教學，讓民眾能在不同場景中使用恰當語言。

陳志金最後提醒，當別人傷害了我們權益，選擇原諒才有資格說「沒關係」；若是自己錯在先，應勇於承認、說出「對不起」，不曉得大家在用這3個字時，內心在想什麼。他強調，「真正成熟的語言，是在尊重彼此的基礎上，建立清晰的責任感與人際理解。」