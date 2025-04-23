日本逛一半「聽到2字」　前後4人狂轉頭！萬人爆共鳴：店員也笑了

▲去日本旅遊，隨處可聽到台灣人的聲音。（示意圖／記者施怡妏攝）



網搜小組／劉維榛報導

「台灣人佔據日本ing！」一名網友分享自己在日本街頭的趣事，當時聽到一位路人直呼「靠腰」，引來前後四人回頭看，讓他當場噴笑。文章引發萬人爆共鳴，提到在日本超市聽到一堆人講台語，「還以為自己在全聯」；尤其本周台南學生因全中運而放連假，有人則猜想，「台南人應該佔比較多」。

一名網友在Threads笑稱，走在日本街頭忽然聽到有人脫口而出「靠腰」，結果前後四人都回頭，爆笑的一幕讓原PO直呼，「台灣人佔據日本ing！」

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文章引來萬人爆共鳴，「在日本的超市裡面，幾乎都在講台語，還以為自己在全聯」、「我上周在小樽跟人撞到，聽到『拍謝』」、「上次在富士山想找路人拍照，第一句話『不好意思』，馬上意識到自己講中文要改日文，對方回要幫你拍照是嗎 」、「沒錯！福岡走到哪裡，都是台灣人」、「讓我想到過年跟連假期間可能有一半台灣人都在日本」、「日本結帳時對朋友說出北爛喔，店員也笑了」、「上次去飛驒超市整間都台語跟國語」

恰好這周台南舉辦全中運，因此公私立高中職、國中及國小共339所學校於4月21日至24日停課，許多家長都趁這難得假期帶孩子出國玩，這讓不少人笑虧，「而且是台南人對吧」、「應該有些是放全中運的台南人」、「台南人應該佔比較多」、「尤其台南人？全中運感覺台南空了一半」。