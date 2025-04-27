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小時候「都聽過1句口頭禪」！萬人爆共鳴：用台語更嗆

滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲許多人等不耐煩，都會說「要等到民國幾百年」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

用台語講更有感覺！一名網友笑稱，發現台人常脫口而出「你要用到民國幾年啊？」「吃飯吃到民國幾年喔？」代表「很久」的意思。貼文掀起4.6萬人共鳴，不少人笑說，「民國幾年＝很久，美國時間＝很閒」，還有人補充，「小時候常聽到：等到民國100年啦！」直呼這種台式抱怨，真的超有味道。

一名網友在Threads表示，他忽然想到台灣人講話有個口頭禪，就是動不動就會說「你要用到民國幾年啊？」「要讓我等到民國幾年啊？」或是「吃飯吃到民國幾年喔？」

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身為台灣人一聽到知道，其實「民國幾年」代表很久的意思，令原PO覺得有趣又可愛。

文章引來4.6萬名網友爆共鳴，「民國幾年=很久；美國時間=很閒」、「國小的時候會說：等到民國一百年啦 （暴露年齡了）」、「而且要用台語更嗆」、「有的時候還真的會搞不清楚現在到底民國幾年」、「小時候常聽到：是要等到民國100年嗎」、「會這樣講的大多數是長輩欸，尤其還會用台語講」、「以前都覺得『美國時間』比台灣時間珍貴」。

還有人印象深刻笑稱，「以前老師常說，我沒有美國時間去救你的非洲成績」、「還有一個：不分手是要留著過年啊」、「以前會說『你要吃/寫到什麼時候？民國100年喔？』後來發現，已經民國114年了」、「我都改用過年，舉例：要讓我等到『過年』啊」。

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