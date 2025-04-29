後天起一連3道鋒面影響　首波梅雨估周日報到

▲未來一周有一波波鋒面影響，水氣增多。（圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，未來一周有一波波鋒面影響，明天各地天氣仍穩定，周四起鋒面快速掠過台灣北部海面，水氣增多，周日首波梅雨鋒面通過，降雨更多，中部以北、東半部有局部短暫陣雨或雷雨。下周二又有另一道鋒面接力，全台降雨機率高，中部以北、東半部有陣雨或雷雨。

黃恩鴻指出，明天天氣跟今天類似，各地穩定，午後山區有零星短暫陣雨。周四後水氣增多，更為暖熱。周日到下周鋒面影響，天氣轉為不穩定。

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他表示，周四有一道鋒面快速掠過台灣北部海面，中部以北、東半部降雨機率增加，北部及宜蘭地區有局部短暫雨。周五、周六環境偏南風，鋒面離開，但水氣仍偏多，東半部有局部短暫雨，西半部雲量較多，午後也有局部短暫雨。

他指出，周日首波梅雨鋒面通過，降雨更多，中部以北、東半部有局部短暫陣雨或雷雨。下周一環境轉南風，周二下一波鋒面南下影響，全台降雨機率高，中部以北、東半部有陣雨或雷雨。

溫度方面，黃恩鴻表示，未來環境偏南風，沒有冷空氣南下，溫度逐日上升，周五、周六後，各地高溫普遍有30度，低溫22至24度。另外，周四晚間環境轉南風，馬祖地區有低雲或霧，提醒民眾留意。

針對菲律賓東南方海面熱帶擾動，黃恩鴻表示，若其成形將成為今年首道颱風「蝴蝶」，但目前觀測其成颱機率不高，即便成颱，路徑影響台灣機率也不高。