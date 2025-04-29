今年梅雨「正常偏少」機率大　氣象署：短時強降雨頻率更高

▲中央氣象署氣象預報中心主任陳怡良說明梅雨展望。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

梅雨季（5至6月）將至，中央氣象署氣象預報中心主任陳怡良表示，近年梅雨季總雨量雖無明顯增加或減少，但降雨時間有更集中、短時強降雨事件發生頻率更高的現象。目前赤道太平洋海溫已漸趨正常，預測今年梅雨季各地平均氣溫以正常至偏暖、雨量則以正常至偏少的機率較大。

根據氣象署統計1991年至2020年台灣11個平地氣象站梅雨季雨量氣候正常範圍，以台北5月雨量為例，正常雨量為166.8至291.6毫米之間，低於166.8毫米則偏少，高於291.6毫米則偏多。若以5至6月來看，台北正常雨量為499.6至731.5毫米，全台最多、台中為455.9至635.3毫米、台南為325至577.3毫米、11站平均為393.3至523.5毫米。

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陳怡良表示，隨著夏季季風逐漸建立，梅雨季平均在5月中旬開始發生，期間受冷暖氣團交互作用易有滯留鋒徘徊，產生短時強降雨、豪雨等劇烈天氣，未降雨期間溫度也偏高，冷熱交替明顯，接近7月更有極端高溫機會。

他指出，梅雨季累積降雨量每年差異大，較無規律，過去最多有達900毫米，最少不到200毫米。根據過去平均數據統計，梅雨季主要雨區在中南部山區，是南部地區重要水資源來源，中部以北雨期則較早，預計5月上旬就有雨勢出現，南部則在中下旬以後，甚至更晚。

陳怡良也說，目前赤道太平洋海溫已漸趨正常，預測將維持至夏季。依據過去類似的海氣狀態分析結果顯示，5月中南部降雨有偏少的趨勢，但不同年份對台灣的影響程度不同。氣象署檢視其及各國數值模式預報資料，預測今年梅雨季各地平均氣溫以正常至偏暖、雨量則以正常至偏少的機率較大。

陳怡良表示，近年梅雨季總雨量雖無明顯增加或減少，但降雨時間有更集中、短時強降雨事件發生頻率更高的現象，除更易造成災害，也增加預報的困難度，呼籲各界應及早做好排水系統的疏濬與水土保持工作，尤其是對降雨承受能力較低地區，更應加強防範；另外,梅雨鋒面常會伴隨雷電發生，民眾也須防範雷擊及強陣風現象。