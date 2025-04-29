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今明高溫飆33度　周四起「2鋒面接力」水氣增

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預報員朱美霖表示，今、明天各地悶熱，高溫可達30至33度，天氣穩定。周四起鋒面掠過台灣北部海面，北部及中部地區降雨機率增加。周日首波梅雨鋒面接近並通過，各地降雨機率增，中部以北及東半部有高機率出現陣雨或雷雨。另外，目前部分模式顯示，5月上旬菲律賓東方海面有熱帶發展形成，但預報分歧大，會持續觀察。

朱美霖指出，今、明天天氣回穩，白天悶熱，周四鋒面掠過台灣北部海面，將再帶來不穩定天氣，周日首波梅雨鋒面到台灣附近，各地又會有陣雨或雷雨。

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朱美霖表示，今天台灣附近隨北方高壓東移，天氣穩定，沒有明顯雲系，各地高溫30至33度，其中，北台灣昨天降雨明顯僅27度，今天回到32、33度，感受悶熱。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

她指出，今晚北方高壓東移出海，環境偏東風。明天轉為東南風，天氣穩定，但華南上方逐漸有鋒面建立，預計周四通過台灣北部海面，北部及中部地區降雨機率增加，但這波鋒面很快就遠離，周五天氣回穩，華南地區隨即又有鋒面建立。

她表示，周六鋒面東移、西南風增強，有利於午後雷陣雨發展。周日鋒面接近並通過台灣，各地降雨機率增，中部以北及東半部有高機率出現陣雨或雷雨。

未來一周降雨趨勢，朱美霖指出，今、明天天氣大致穩定，僅東半部、恆春半島有零星雨，西半部有局部午後陣雨。周四起水氣增多，後續有鋒面接近，天氣較不穩定，中部以北、東半部有陣雨，南部山區也有午後雷陣雨。周五、周六環境偏東轉西南風，午後熱力作用明顯，西半部有雷陣雨。

她指出，首波梅雨鋒面周日影響，由於結構不穩定，將帶來明顯陣雨或雷雨。下周一鋒面還在台灣附近，天氣更不穩定，中部以北、東半部有局部陣雨或雷雨，南部地區也有午後雷陣雨。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，朱美霖指出，今、明清晨偏低溫，白天悶熱，高溫可達30至33度，日夜溫差大。周四鋒面影響，降雨增加，但沒有降雨期間仍較為悶熱，高溫可達28至30度以上。另外，她也說，周四、周五馬祖地區有霧或低雲，提醒民眾留意。

至於颱風部分，朱美霖表示，目前部分電腦模式顯示，5月上旬菲律賓東方海面有熱帶發展形成，但預報分歧大，還沒有明顯發展跡象，會持續觀察。

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