今「全台有雨」晚間趨緩　周四午後雷雨增

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預報員趙竑表示，今天全台都是不穩定天氣，北部降雨明顯且持續，中部以北及宜花地區有較大雨勢發生機率，但雨勢愈晚愈趨緩，後續受東北季風影響，今、明天北部地區都降溫。明、後天起水氣逐漸減少，周四至周六東半部容易降雨，西半部則為午後雷陣雨，周日另一波鋒面移動到台灣北部海面，屆時全台又有明顯雨勢。

趙竑指出，今天全台都是不穩定天氣，鋒面從琉球海面延伸台灣附近，各地容易降雨，北部降雨明顯且持續，中部以北及宜花地區有較大雨勢發生機率。此外，今天早上到中午各地有雨，北部降雨明顯；下午至傍晚北部降雨趨緩，花東雨勢增加，到了晚間僅剩花東地區有零星短暫陣雨。

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▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，今晚鋒面移動到東南邊外海，後續受東北季風影響，預計持續到明天。周三高壓移動到日本，台灣轉東南風或東風環境，周五、周六仍是東風環境，周日又有鋒面移動到台灣北部海面，降雨明顯。整體來說，今、明天水氣較多，明晚到後天趨緩，周日則又會增加。

趙竑表示，明、後天水氣逐漸減少，東半部不定時有短暫雨，西半部為多雲到晴，午後有雷陣雨。周四至周六東半部容易降雨，西半部則為午後雷陣雨。周日水氣最多，北部有明顯降雨，甚至局部大雨發生機率，其他地區午後熱力作用降雨逐漸明顯。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，他指出，今、明天東北季風影響，北部及東半部溫度不高，高溫約25度、低溫19至20度。周四至周日溫度提升，部分可回到30度以上。

另外，他也說，周四、周五回暖期間馬祖地區有濃霧情形，提醒民眾留意。

