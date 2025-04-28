明後天轉乾飆高溫　周四起雨連下5天

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明、後天晴朗穩定，白天溫暖舒適，高溫可達30度。周四到周六水氣偏多，天氣轉為不穩定，除了東半部有短暫雨，中部以北地區及南部山區午後雨勢發展明顯。周日到下周一梅雨季首波鋒面報到，北部及東半部有短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲午後也有雷陣雨。

黃恩鴻指出，明、後天晴朗穩定，僅東半部及恆春半島有零星雨，午後西半部山區也有零星降雨，白天溫暖舒適。周四到周六天氣轉為不穩定，水氣偏多，除了東半部有短暫雨以外，中部以北地區及南部山區也有零星雨，午後發展較為明顯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他表示，周日到下周一梅雨季首波鋒面報到，但結構還未達以往既定梅雨鋒面這麼好，北部及東半部有短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲午後有雷陣雨，下周一中部地區也會有局部短暫陣雨或雷雨。

溫度方面，黃恩鴻指出，明、後天東北季風影響，白天高溫仍有30度，北部低溫則僅19至20度。周四偏南風，各地溫度回升，白天雲多降雨呈現悶熱天氣。周日至下周一鋒面報到，後續東北季風影響不強烈，降溫較不明顯。

另外，他也說，周四晚間回到南風天氣，馬祖地區可能有局部霧或低雲，提醒民眾留意。至於菲律賓東南方海面的熱帶擾動，目前變化沒有太多，周四後可觀察有沒有明顯發展，看起來機率不高。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）