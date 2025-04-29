能罷免賴清德？前藍委曝「1劇本」可實現：歷史告訴我們有可能

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

賴清德總統即將就職滿一周年，國民黨主席朱立倫宣示，520後要全面發動彈劾、罷免總統賴清德運動。對此，前國民黨立委陳學聖認為，若是照著一個劇本的走向發展，就有可能實現，「歷史告訴我們，把民進黨立委席次拉到低點，絕對是有可能的！」

「別忘了民進黨曾經只剩27席立委！」陳學聖今（29）日在粉專表示，426大遊行後，拉下賴清德已成在野共識，但要罷免賴清德，立法院得有1/4委員提案、2/3通過。現在看起來是不容易，但他直言，只要眾志成城，絕對有機會。

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會這麼說，是因為2008立院改選後，第八屆立院民進黨立委只剩27席，比1/4才多一點點，國民黨則來到81席，「若不是王金平略放手，民進黨在立院連呼吸的空間都沒有。」也就是說，若把民進黨立委席次拉到低點，罷免是絕對有可能的。

他進一步指出，「關鍵原因，就在於當年是紅衫軍反貪倒扁，凝聚民氣，讓政黨輪替，也重創民進黨立委選舉。這次則是賴清德獨裁，清算異己，激起民怨，『426』就是民意反撲的呈現。」陳學聖強調，民眾不想再讓「40%的總統繼續撕裂國家，走向戰爭邊緣。」

因此，他提出「三部曲」行動：第一，要保住藍委不被罷免，一席都不能少；第二，要全力罷掉15席綠委，一席也不能少；第三，經過補選後，在野聯盟立委席次過2/3，罷免賴清德就「一定指日可待！」最後陳學聖強調，「大時代就要有非常作法，六成在野反賴清德，只要有決心，怎會不成？！」