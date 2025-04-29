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美前印太司令阿奎利諾上將見賴清德讚領導力　敬佩保護台灣的行動

▲▼總統賴清德接見「國家亞洲研究局(NBR)訪團」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德接見「國家亞洲研究局(NBR)訪團」。（圖／總統府提供，下同）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德29日接見「國家亞洲研究局（NBR）訪團」。美國前印太司令阿奎利諾（John Aquilino）上將表示，這是他在5個月內第二度造訪，對於賴清德的領導力，以及為保護台灣、守護台灣人民所採取的行動，深感敬佩。

賴清德致詞時表示，很高興再次與阿奎利諾（John Aquilino）上將見面，也熱烈歡迎「國家亞洲研究局」麥威爾（Michael Wills）會長及貴賓們來到台灣，非常期待和大家針對台美關係及區域情勢交換意見。

賴清德提到，阿奎利諾上將在美國印太司令任內就非常關心台海議題，而「國家亞洲研究局」則對區域安全議題有許多研究和分析。他表示，因為大家的專業貢獻與努力，讓國際社會更加理解台灣在印太區域、乃至全球民主發展所扮演的角色。

賴清德指出，台灣站在全球民主防線的最前線，身處「第一島鏈」的重要戰略位置，積極落實「和平四大支柱行動方案」，持續強化國防力量、建構經濟安全、展現穩定而有原則的兩岸關係領導能力，並跟民主陣營肩並肩站在一起，共同發揮嚇阻的力量，維護區域的和平穩定。

賴清德表示，這個月初，他宣布提升志願役勤務及戰鬥部隊的加給。政府也會持續推動國防改革、國防自主，接下來，還會優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP百分之3以上，持續提升台灣的自我防衛能力，展現守護民主自由的決心。

賴清德說，在《台灣關係法》立法46週年的時刻，感謝美國政府多年來持續對台軍售，強化台美夥伴關係。相信除了軍事交流合作，台灣和美國能打造更緊密的經貿關係，提升彼此的經濟韌性，並成為區域安全的重要支柱。他表示，他期待在大家持續的協助下，能夠促進台美之間的國家安全、產業合作，讓台美關係更上層樓。

阿奎利諾上將致詞時感謝國防部的邀請及賴清德接見。他說，這是他在5個月內第二度造訪，對於賴清德的領導力，以及為保護台灣、守護台灣人民所採取的行動，深感敬佩。

阿奎利諾上將說，他看到相關部會努力推動台灣的「全社會防衛韌性」，以發揮威懾力量，工作進程也令人深受鼓舞。阿奎利諾上將表示，台灣蓬勃發展的民主對於此區域的和平穩定至關重要，他將持續與國家亞洲研究局共同提供支持，麥威爾會長及其團隊對於台灣和美國而言是寶貴的資產，有助於持續深化雙邊緊密關係，及確保此區域的和平穩定。

▲▼總統賴清德接見「國家亞洲研究局(NBR)訪團」。（圖／總統府提供）

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