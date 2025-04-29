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賴清德：經濟成長率4.59%超越美日歐盟　勞工朋友功不可沒

▲▼總統賴清德接見「114年全國模範勞工、全國模範移工及其眷屬」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德接見「114年全國模範勞工、全國模範移工及其眷屬」。（圖／總統府提供，下同）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德29日接見「114年全國模範勞工、全國模範移工及其眷屬」時表示，去年台灣的經濟成長率達到4.59%，不只是亞洲4小龍之首，也超越日本、美國及歐盟主要國家，更高於全球平均值。他說，台灣的GDP從2016年的17.5兆元，成長到去年的25.4兆元，台灣已經成為世界第21大經濟體，「這些成就每位勞工與移工朋友都功不可沒」。

賴清德致詞時表示，這週四就是「五一勞動節」，很高興能在總統府當面恭喜大家，獲得全國模範勞工及模範移工的表揚，「大家從激烈的選拔中脫穎而出，真的很不簡單，也代表你們在工作上有非常傑出的表現」。

賴清德說，今天現場有來自各行各業的勞工朋友，不論是研究人員、工程師、護理師、郵務人員、各領域的專業職人，或是為勞工權益發聲的工會幹部及領袖，大家都在不同領域上，展現專業、發揮創意，為台灣注入更多活力。

賴清德感謝來自越南、印尼、菲律賓及泰國的得獎人。大家長年投入台灣的產業發展、照護服務，對台灣做出重要貢獻，今年再次邀請移工朋友的家人來到台灣，共享榮耀與感動。

賴清德說，他要代表政府，向每一位辛苦的勞工朋友，表達最崇高的敬意和感謝。因為大家在工作崗位全心付出，台灣在經濟發展、科技創新以及社會福利，才能穩健進步，讓台灣在國際上有亮眼的表現。

賴清德指出，去年台灣的經濟成長率達到4.59%，不只是亞洲4小龍之首，也超越日本、美國及歐盟主要國家，更高於全球平均值。另外，台灣的GDP從2016年的17.5兆元，成長到去年的25.4兆元，台灣已經成為世界第21大經濟體，這些成就，每位勞工與移工朋友都功不可沒。

賴清德表示，未來台灣要繼續厚植國力、強化產業韌性，更需要有勞工朋友和政府一起打拚，打造更堅實穩固的台灣。政府也會推動各項政策，持續提升勞工朋友的權益，像是今年，基本工資已經連續第9年調升。接下來，要透過完善勞動基準、職業訓練以及勞資合作，打造穩定且永續發展的勞動環境。

賴清德強調，政府重視勞工、更要照顧勞工。因此，在美國宣布新的關稅政策後，行政院卓榮泰院長率領行政團隊召開記者會，提出了產業支持方案，當時勞動部洪申翰部長也說明政府對勞工朋友的支持措施，像是協助企業維持僱用安定以及支持受衝擊的企業辦理職能訓練；政府也會鼓勵求職者參與職業培訓，希望減緩對於中高齡勞工及朋友的影響。

賴清德認為，企業越穩定，勞工朋友的工作越穩定。行政團隊在傾聽產業界意見後，上週通過了特別條例，要投入4,100億元來支持產業發展、安定就業市場、照顧民生，並且強化國家整體韌性。其中，在產業支持、安定就業方面的支援金額增加50億元，從原本880億元提高到930億元，來協助企業升級轉型、設備汰舊換新，對於大家所關心的勞保議題，這項特別條例規劃撥補100億元，就是要讓勞保制度穩健運作，保障勞工朋友的退休生活。

賴清德提到，政府這幾年來不斷減稅，讓勞工朋友家庭的可支配所得提高，像是今年，單身者年薪低於44萬6,000元可以免稅。此外，也把經濟發展增收的稅金做了許多社會投資，像是「0到6歲國家一起養」政策，0到6歲的小孩自己帶，政府每個月給予育兒津貼，第一胎5,000元、第二胎6,000元、第三胎7,000元。0-2歲幼兒送托公共化托育機構，每月補助第一胎7,000元、第二胎8,000元、第三胎9,000元；送托準公共服務帶者，每月補助第一胎1萬3,000元、第二胎1萬4,000元、第三胎1萬5,000元。

至於2-6歲幼兒就學補助，賴清德說，若就讀公立幼兒園，家長每月只要負擔1,000元；非營利幼兒園每月負擔2,000元；準公共幼兒園每月只需負擔3,000元，其他費用都由政府出。政府一年共編列約1,200億元經費，就是希望可以減輕年輕夫婦的負擔。

賴清德也表示，政府推動高中職免學費、私立大專校院學雜費補助等政策，並對公私立大專經濟弱勢學生提供每年1.5至2萬元的補助。他認為，政府透過教育栽培人才，人才多、人才好、國家才會好；個人透過教育取得專業知識改善生活，個人生活好，社會、國家也會好。希望每個孩子都能接受教育，不要因為經濟因素而無法念書。

賴清德提到，政府也推廣長照3.0，全國現在已經有1萬多個長照據點，包含日照中心照顧需要的年長者，也有健康促進的服務功能，但是長照政策一年也要大概七、八百億元經費。他說，大家的辛苦讓國家經濟進步，政府因此徵收的稅金是用在刀口上，強化國防力量、保護國家，投資經濟建設、促進經濟發展，投資勞工保障、社會，讓國家更進步、更繁榮，也更幸福、更和諧。

▲▼總統賴清德接見「114年全國模範勞工、全國模範移工及其眷屬」。（圖／總統府提供）

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