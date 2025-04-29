連勝文轟賴清德「Mr. Lie」：用意識形態綁架台灣民眾

▲國民黨副主席連勝文。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

連胡會今（29）日屆滿20周年，國民黨副主席連勝文在紀念活動上砲轟賴清德總統是「Mr. Lie」（謊言先生），用意識形態綁架台灣民眾，並刻意製造兩岸對立，讓兩岸處在戰爭的邊緣。

2005年4月29日，時任中國國民黨主席連戰於北京與中共中央總書記胡錦濤進行歷史性會見，該訪被稱為「和平之旅」。「和平之旅二十周年的回顧與前瞻」紀念座談會今日在台北舉行，連勝文出席時，作上述表示。

連勝文表示，希望通過在和平之旅後所架構的各種交流平台，讓大陸民眾與政府知道，多數台灣人並非講到大陸都是喊打喊殺，而是對大陸百姓仍保持友好與親善的態度。

連勝文說，同時也希望透過交流，盡量降低兩岸不斷高升的敵意。「那麼我可以這樣講，如果不是國民黨的努力，從馬總統開始到現在，國民黨一切的努力，兩岸可能早就爆發軍事衝突了」。

連勝文另提到，「Mr. 賴」的中文翻譯叫做謊言先生（Mr. Lie），賴清德用意識形態綁架台灣民眾，利用司法的鷹犬來恐嚇在野黨，並刻意製造兩岸對立，讓兩岸處在戰爭的邊緣，讓兩岸由馬總統時代平穩的關係，轉化為衝突的狀態。

「國民黨現在所做的，就是提供台灣民眾一個不同的，但也曾經真正成功過、確實可行的兩岸互動模式」，連勝文說，就算現在賴清德阻撓兩岸交流的做法，比起20年前有過之而無不及，導致兩岸關係處於高度對立，但這絕對無法切斷兩岸早已經建立的各種真摯友誼及密切的合作關係。

連勝文強調，台灣的當權者如果真的愛台灣，就應該極力避免台灣陷入地緣政治的衝突漩渦當中，以免讓台灣的情勢更加的困難。