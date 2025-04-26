拍夫妻性愛片逼女兒看！拿「媽媽的玩具」侵犯　鬼父性侵53次重判

▲新北一名鬼父親侵犯女兒53次，還播放和妻子的性愛片逼女兒看，遭判15年徒刑。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名鬼父從女兒8歲時，就拿出按摩棒侵犯她，還強調這是「媽媽的玩具」，等女兒11歲又持續性侵她，還逼她看父母的性愛影片，2年間共侵犯53次、猥褻2次，行為相當變態。全案經新北地院審理，法官依父親犯加重強制性交、加重強制猥褻罪，合併執行15年徒刑。可上訴。

判決指出，這名父親從女兒貝貝(化名)8歲時，就對她伸狼爪，再拿出按摩棒說這是「媽媽的玩具」，猥褻她得逞。在貝貝11歲到13歲間，父親又以每2週1次的頻率性侵她，共計約侵犯52次，期間父親還強迫貝貝看他和母親的性愛片，也猥褻她、逼她幫打手槍，直到2022年8月26日晚間，父親再度侵犯貝貝，貝貝終於受不了，稱與朋友有約脫身，報警處理。

全案審理時，父親坦承犯行，法官認為父親拿母親的性用具對貝貝使用、逼她看父母性愛片，將貝貝和母親放在同樣的性位置，行為令人「不寒而慄」，還導致母女感情破碎，讓貝貝因對母親感到愧疚而無法求救，也出現創傷後壓力症候群，身心遭到重創，審酌父親犯罪所處宣告刑的總和高達300多年，法律上數罪合併刑期不得超過30年，並考慮父親離婚、還需撫養小孩等情，依他犯2個對未滿14歲之女子強制猥褻罪、53個對未滿14歲之女子強制性交罪，合併處15年徒刑。全案還可上訴。

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