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韓國人票選「韓式炸雞TOP 5」！起家雞、橋村只排第四名

▲▼全家國際餐飲最新優惠。（圖／全家國際餐飲提供）

▲BBQ炸雞。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

大部份到韓國旅遊，應該都會把「韓國炸雞」放在美食清單裡，不過到底要吃哪家最道地？韓籍YTR宋讚養列出一份整理清單，由韓國網友們一致認證的「炸雞排行榜」，受到許多台灣人喜歡的BBQ、橋村、起家雞，都只排在第四名；然而，肯德基的炸雞居然排在第二名，網友驚呼「KFC竟然也在榜單上」。

宋讚養在粉專發文，常被問「韓國炸雞到底哪家最好吃？」不只外國朋友，就連韓國人也經常討論這個問題，因此，特別整理出韓國網友們一致認同的「韓國炸雞排行榜」，分成有骨以及無骨。他也提到，如果只想點一隻的話，還是推薦點「兩種口味，一半一半」的炸雞。

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第一名有四家店，Puradak、Jadam、Goobne以及또Toreore，都是韓國產雞腿肉，嫩度最強。第二名則是大家耳熟能詳的KFC、Norang Tongdak、Zikoba，以及韓國當地非常有人氣的Mom’s Touch和Ttangttang Chicken等品牌，肉的部位是雞腿肉，柔嫩又大眾化的口味。

▲起家雞。（圖／起家雞提供）

▲起家雞。（圖／資料照）

第三名則是由雞胸肉、里肌肉與雞腿肉混搭而成，帶來層次豐富的口感變化，像60Gye Chicken與Mexicana就是代表。第四名以雞胸肉和雞腿肉組成，肉質較為扎實，適合喜歡「越嚼越香」的族群，推薦品牌包括BBQ、橋村、Nene、百力佳納Pelicana、起家雞等。而第五名則是主打雞胸肉，雖然相對緊實，但依然有忠實粉絲支持，像BHC與Hosigi。

貼文曝光，掀起網友討論，「Puradak無骨炸雞真的很嫩，好好吃喔」、「剛好要去韓國可以參考了」、「有骨原味炸雞，bbq真的好好吃，烤雞goobne真的好吃」、「這麼多都想吃，恨肚子只有一個」、「原來韓國有灑粉炸雞，真的不喜歡黏黏的炸物」、「我喜歡傳統市場裡的炸全雞」、「像這種文就是點讚收藏」。

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