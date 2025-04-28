日知名飯店床底竟有陌生男　旅日達人「見1事更震驚」！一票有感

▲飯店價格讓林氏璧震驚。（示意圖／記者許力方攝）



記者施怡妏／綜合報導

日本知名連鎖飯店遭外國遊客爆料，房間被陌生男子入侵，對方更躲在床底，不過飯店方目前毫無作為，對此，知名日本旅遊達人林氏璧表示，這起事件的發生讓他難以理解，不過另一件讓他震驚的是，飯店的房價居然高得嚇人，3天的房費是510美元，等於一個晚上就要新台幣5522元。

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」發文，床底出現人的事件，引發台灣多家媒體關注，他也好奇日本飯店會有什麼樣的處理，「如果真的發生了這樣的事件，一個負責任嚴謹的飯店，應該如何給住客一個交代？後續日本媒體是否會報導？讓我們繼續看下去。」

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不過，另外一件讓他驚訝的是，3晚的房費居然要價美金510元（約新台幣1萬6568元），平均一晚170美金，相當於2萬4385日幣，約新台幣5522台幣，「太恐怖了」。

林氏璧查詢飯店官網的每日價格，「我知道當時是賞櫻旺季，但就算現在我抓黃金週官網每日的房價，好像也沒有高成這樣」，他列出5月1日到14日的房價，其實只要避開六日，住宿價格都在1萬日幣以內。

底下網友熱議，「是不是算老外比較貴？」「東京週末確實是這價錢，很可怕」、「現在東京就是這麼貴喔」、「多數房間小到誇張」、「真的超貴，平價商務飯店只要遇到連假或櫻花季，都要4-5000以上」、「4月初去日本也覺得這間飯店貴很多，但是我覺得品質沒有以前好，未來不考慮」、「東京的房價最甜的時候是2022年，以疫情過後來算的話，之後就是直線攀升，不知道在貴什麼了」。