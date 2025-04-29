核三廠2號機5月除役　王鴻薇揭「燃料棒儲存槽沒滿」：可以延役

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

外界擔憂核三廠2號機將於5月17日除役，是否影響電價與能源配比，行政院長卓榮泰今（29日）到立法院時表示，按照目前估算都在安全狀況，到2032年前發電量足夠。國民黨立委王鴻薇痛批，未來台灣的用電是越來越髒跟越來越貴，台電虧損已到四千兩百多億，光是光電一個月就虧將近六十億，核三廠的燃料棒的儲存槽還沒滿，一號機組跟二號機組都能往延役方向進行，但民進黨政府卻不思此道。

國內僅剩的核三廠2號機組運轉執照下月屆滿後，全台將邁入非核家園，在野陣營主張以核養綠，示警缺電、發電成本增加危機，卓榮泰今受訪強調「供電無虞」，高雄興達、台南森霸豐德電廠，以及桃園大潭電廠的供電量足以彌補即將除役的核三廠2號機發電量。卓並指，2032年之前，發電量是足夠於支撐國內所有產業、及AI高科技發展所需要的發電量，請國人安心。經濟部長郭智輝則坦言，訪談很多地方業者時，他們都反映電價已經到臨界點，希望不要再調電價。

王鴻薇表示，核三廠五月除役，這也代表台灣的核電即將走路歷史，由於核電的退場使的台灣會大量倚靠火力發電及昂貴的綠電，所以未來台灣的用電是越來越髒跟越來越貴，台電虧損已到四千兩百多億，光是光電一個月就虧將近六十億，即便政府希望年年拿納稅錢補貼台電虧損，但仍無法阻擋台電要調高電價，彷彿無底洞。

王鴻薇續指，錯誤的能源政策應要做調整，核三廠的燃料棒的儲存槽還沒滿，一號機組跟二號機組都能往延役方向進行，但民進黨政府不思此道，繼續死抱反核神主牌，使得台灣能源政策徹底失敗，讓台灣人在健康與金錢付出極大代價。