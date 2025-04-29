軍機頻繞台！郭智輝問「要打下來？」　陳玉珍：我支持

▲行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

行政院長卓榮泰今（29日）赴立法院施政報告質詢，國民黨立委陳玉珍關心金門水源狀況，她擔憂，金門的水源有80%來自中國大陸，但若有一天兩岸情勢有變化，金門應該增加水源建設；經濟部長郭智輝指出，中共軍機每天晃，所以陳的擔心是正確的，「妳終於發現對岸是敵外勢力」；陳則說，她的擔心是軍機每天來繞，政府還不能把它打下來；郭驚訝說，所以陳主張把軍機打下來？陳則回，「我支持啊！」。

日前傳出中國大陸福建擬在金門建供水第二通道，形成雙水源供水體系統；我國水利署則回應，政府長期推動金門水資源建設，照顧離島居民用水，目前金門水源充足，且自有水源達75%以上，目前並無興建供水第二通道需求，該案僅是中國大陸單方面提出構想。

陳玉珍質詢時指出，水利署日前說金門水源充足，所以不需要大陸協助興建水源設施，這是行政院的立場嗎？卓榮泰先說，現在金門每天用水達2.6萬立方米，每日供水達到3.7萬立方米；陳玉珍再說，有資料顯示金門自有水源達70%，這數字是對的嗎？郭智輝回應，接近吧。

陳玉珍質疑，雖然說自有水源是70%，但是大陸提供水源就佔了全部水源的80%，現在境外敵對勢力是自有水源了？供水的時候就不是境外敵對勢力了？卓榮泰回答，對岸一直對國家有威脅，但供水的時候是契約對象，境外敵對勢力 也可以做很多商業行為。

陳玉珍再質疑，總統賴清德不是說要「脫中」？卓榮泰強調，是要脫離中國對我國的貿易依賴，雙方如果都覺得彼此是善意的企業對象，就不應該對台灣惡意相向，金門對中國大陸的依賴度是有的，他們承認，但是如果大陸也承認此事，就該有善意。

陳玉珍說，以現在的局勢來看，兩岸情勢可能會更差，離島的自有水源應該更強一點，目前澎湖海淡水就佔水源的81%、馬祖是佔67％、金門只有0.5%，現在的水都是從大陸來。郭智輝則馬上說，如果陳也認同中國大陸對台灣有威脅，政府會重新考慮設把海水淡化的設施去設計。

陳玉珍回，「我不認同，但是我們要做準備」，以前馬英九時代都不會打仗，但是現在賴清德每天說對岸是敵對勢力，「我都覺得搞不好有一天會打仗」，郭則說，「中共軍機每天來晃，妳的擔心是正確的，妳終於發現是敵外勢力」，陳再說，她的擔心是因為軍機每天來繞，但是政府還不能把它打下來。郭略顯驚訝回，「所以妳主張把它打下來？」陳再說，「我支持啊，只要在我們領空就應該打下來」；郭問，「那在金門上面飛的要不要打下來？」，陳玉珍說，「保衛中華民國領空當然要做，我當然支持」。