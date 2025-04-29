　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中共軍機頻繞台！郭智輝問「要打下來？」　陳玉珍：我支持

▲▼行政院長卓榮泰立法院備詢 經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院長卓榮泰今（29日）赴立法院施政報告質詢，國民黨立委陳玉珍關心金門水源狀況，她擔憂，金門的水源有80%來自中國大陸，但若有一天兩岸情勢有變化，金門應該增加水源建設；經濟部長郭智輝指出，中共軍機每天晃，所以陳的擔心是正確的，「妳終於發現對岸是敵外勢力」；陳則說，她的擔心是軍機每天來繞，政府還不能把它打下來；郭驚訝說，所以陳主張把軍機打下來？陳則回，「我支持啊！」。

日前傳出中國大陸福建擬在金門建供水第二通道，形成雙水源供水體系統；我國水利署則回應，政府長期推動金門水資源建設，照顧離島居民用水，目前金門水源充足，且自有水源達75%以上，目前並無興建供水第二通道需求，該案僅是中國大陸單方面提出構想。

陳玉珍質詢時指出，水利署日前說金門水源充足，所以不需要大陸協助興建水源設施，這是行政院的立場嗎？卓榮泰先說，現在金門每天用水達2.6萬立方米，每日供水達到3.7萬立方米；陳玉珍再說，有資料顯示金門自有水源達70%，這數字是對的嗎？郭智輝回應，接近吧。

陳玉珍質疑，雖然說自有水源是70%，但是大陸提供水源就佔了全部水源的80%，現在境外敵對勢力是自有水源了？供水的時候就不是境外敵對勢力了？卓榮泰回答，對岸一直對國家有威脅，但供水的時候是契約對象，境外敵對勢力 也可以做很多商業行為。

陳玉珍再質疑，總統賴清德不是說要「脫中」？卓榮泰強調，是要脫離中國對我國的貿易依賴，雙方如果都覺得彼此是善意的企業對象，就不應該對台灣惡意相向，金門對中國大陸的依賴度是有的，他們承認，但是如果大陸也承認此事，就該有善意。

陳玉珍說，以現在的局勢來看，兩岸情勢可能會更差，離島的自有水源應該更強一點，目前澎湖海淡水就佔水源的81%、馬祖是佔67％、金門只有0.5%，現在的水都是從大陸來。郭智輝則馬上說，如果陳也認同中國大陸對台灣有威脅，政府會重新考慮設把海水淡化的設施去設計。

陳玉珍回，「我不認同，但是我們要做準備」，以前馬英九時代都不會打仗，但是現在賴清德每天說對岸是敵對勢力，「我都覺得搞不好有一天會打仗」，郭則說，「中共軍機每天來晃，妳的擔心是正確的，妳終於發現是敵外勢力」，陳再說，她的擔心是因為軍機每天來繞，但是政府還不能把它打下來。郭略顯驚訝回，「所以妳主張把它打下來？」陳再說，「我支持啊，只要在我們領空就應該打下來」；郭問，「那在金門上面飛的要不要打下來？」，陳玉珍說，「保衛中華民國領空當然要做，我當然支持」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 3 3292 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國民黨新北市黨部書記長　遭羈押禁見
1件衣服暴漲142%！　Temu宣布加收「進口費」
譚敦慈弟發現貧血「1個月後罹血癌」　醫揭4警訊
房車貸+小孩開銷！他午餐「扣打剩100塊」　大票推1吃法
男大生半工半讀命喪國道　母將來台認屍
11-12月千萬發票　最後得主現身！財部證實已領獎
男遊客空中滑索自拍　「意外拍到恐攻」多人中槍倒地

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

廖偉翔提普發現金刺激消費　卓榮泰：在承平時代可考慮

遭爆藉礦石稅敲詐還恐嚇業者　傅崐萁辦公室：沒半毛錢入私人口袋

總統文化獎特展《萬花鏡下的台灣》　4／29桃機登場

現有情勢衝擊「藍未來能否生存」　罷綠委列考核？戴錫欽：激勵團結

核三廠2號機5月除役　王鴻薇揭「燃料棒儲存槽沒滿」：可以延役

軍機頻繞台！郭智輝問「要打下來？」　陳玉珍：我支持

十年磨一劍！班哥再演亞斯伯格症會計師　笑談砍正義聯盟預算

朱立倫嗆要罷免賴清德　林右昌：極端言行為了鞏固黨主席位子

朱立倫上街「戰獨裁」反罷　林右昌：若孫中山在世會氣到說不出話

不肖人士詐騙原住民簽罷免連署　陳瑩怒：彙整證據採取法律行動

外國女日本獨旅住APA　驚見陌生男躲床底嚇爛

【差點被肘擊】李珠珢靈活閃開，急奔進雅英懷裡XD

劉在錫「把情侶認成母子」　失言糗到倒地..狂道歉

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

【全場羨慕】萌弟拿應援毛巾迎接李雅英　被本尊摸頭又捏臉！

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【別亂餵別人寵物！】狗在公園被亂餵巧克力　飼主崩潰怒報警

廖偉翔提普發現金刺激消費　卓榮泰：在承平時代可考慮

遭爆藉礦石稅敲詐還恐嚇業者　傅崐萁辦公室：沒半毛錢入私人口袋

總統文化獎特展《萬花鏡下的台灣》　4／29桃機登場

現有情勢衝擊「藍未來能否生存」　罷綠委列考核？戴錫欽：激勵團結

核三廠2號機5月除役　王鴻薇揭「燃料棒儲存槽沒滿」：可以延役

軍機頻繞台！郭智輝問「要打下來？」　陳玉珍：我支持

十年磨一劍！班哥再演亞斯伯格症會計師　笑談砍正義聯盟預算

朱立倫嗆要罷免賴清德　林右昌：極端言行為了鞏固黨主席位子

朱立倫上街「戰獨裁」反罷　林右昌：若孫中山在世會氣到說不出話

不肖人士詐騙原住民簽罷免連署　陳瑩怒：彙整證據採取法律行動

黑吃黑失敗找替死鬼！詐團10hrs活活虐死車手　全程直播給柬高層

NBA「愛神」洛夫喪父在前隊友懷裡哭泣　米歇爾晉級後先哀悼

獨／台中男持刀追趕救護車「猛拍車窗」　救護人員直衝派出所

快訊／罷綠涉不實連署！　國民黨新北市黨部書記長羈押禁見

台女完勝！2024出國比例「20~29歲驚人差異曝」　網嘆：台男悲歌

1件衣服暴漲142%！川普關稅重擊　Temu宣布加收「進口費」

驚險瞬間！新北公車剛起步撞倒UBike　女騎士倒地險遭輾

網瘋傳「1歲前不能吃4水果」　醫無奈闢謠：初期可少量嘗試

0050、0056今年以來淨申購雙破千億　佔全體台股ETF買盤約6成

「426凱道遊行」後　找到台灣對話與經濟的未來

劉在錫「把情侶認成母子」　失言糗到倒地..狂道歉

政治熱門新聞

卓冠廷爆：賴清德下令35個罷藍委連署都要過　要求林右昌做這1事

「賴清德民調可能繼續掉」　郭正亮揭關鍵人物

軍機頻繞台！郭智輝問「要打下來？」　陳玉珍：我支持

快訊／下軍令　朱立倫：全台民代罷綠委列入考核

遭林俊憲點名開嗆「藉藍營力量打擊同志」　陳亭妃回應了

剛宣布張延廷代理主委　藍黨中央突通知變成他

新住民也是台灣人！鄭正鈐控綠歧視：別再撕裂社會

賴清德2點將寫新紀錄　孫立方接大總管、首位女陸官正期生升將官

藍非法動員移工？北市：由移民署調查

板南線冒燒焦味　北捷曝初判原因

賴清德是否獨裁？　黃暐瀚舉三指標判別

核三廠2號機將除役　王鴻薇揭「燃料棒儲存槽沒滿」

黨內互咬　鍾小平開砲鍾沛君：想補選先交萬份連署書

426人潮蔓延到自由廣場　他見空拍照震驚

更多熱門

相關新聞

台灣若發生「西葡大停電」有解？　郭智輝：經濟部都有準備

台灣若發生「西葡大停電」有解？　郭智輝：經濟部都有準備

西班牙跟葡萄牙發生大規模停電，若未來台灣發生這樣的事情該如何因應？經濟部長郭智輝今（29）日表示，要發生這種大停電應該都是人為破壞，經濟部在這個部分都有一些防備的措施，也有智慧調度，在電源的管理上面是有準備的。

特別條例撥補台電千億惹議　郭智輝：業者盼電價別再漲

特別條例撥補台電千億惹議　郭智輝：業者盼電價別再漲

郭智輝2度缺席總質詢！藍轟「像泥鰍會閃」　韓國瑜要求卓榮泰約束

郭智輝2度缺席總質詢！藍轟「像泥鰍會閃」　韓國瑜要求卓榮泰約束

美菲軍演模擬台海遭封鎖？　陸國防部回應

美菲軍演模擬台海遭封鎖？　陸國防部回應

陳水扁演講遭綠營出征　陳玉珍嘆：現在中共同路人比路人還多

陳水扁演講遭綠營出征　陳玉珍嘆：現在中共同路人比路人還多

關鍵字：

軍演郭智輝陳玉珍軍機

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜「吞蛇吃蟲」沒流量　大陸創業鎩羽返台

加拿大汽車衝撞釀11死　嫌犯是台灣移民

台中健身教練收5.1萬上門教課　按摩突性侵女學員

台中嬤徒步6公里闖高中尋孫　真相惹鼻酸

五月天石頭移民定居英國！「舉家搬遷原因曝光」

卓冠廷爆：賴清德下令35個罷藍委連署都要過　要求林右昌做這1事

阿嬤以為愛孫「去日本讀農業」　他公布學校...全場笑翻

虛幣糾紛4男遭囚摩鐵凌虐　逼性交還拍片

勞動節隔天「選擇上班」　一票點頭笑了

帶受傷女回家照顧趁機嘿咻　軍官判賠20萬確定

「環境部淫狼」照片曝光！　性騷、性侵11女受害

快訊／8級強風來了　下波變天時間曝

起飛才半小時！越南航空突折返高雄

快訊／桃園80歲嬤闖軌道　遭台鐵區間車撞擊死亡

Makiyo爆料：女星紅了不認人　3線索揭身分

更多

最夯影音

更多

外國女日本獨旅住APA　驚見陌生男躲床底嚇爛

【差點被肘擊】李珠珢靈活閃開，急奔進雅英懷裡XD

劉在錫「把情侶認成母子」　失言糗到倒地..狂道歉

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

【全場羨慕】萌弟拿應援毛巾迎接李雅英　被本尊摸頭又捏臉！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面