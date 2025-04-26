克什米爾局勢升級！　恐攻26死後「印巴連續第2天交火」

▲克什米爾發生恐怖攻擊後，印度軍警進駐當地巡邏。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

印度與巴基斯坦局勢升溫，2國軍隊在克什米爾（Kashmir）連續第2天交火，目前尚未傳出傷亡。

印度控制的克什米爾22日發生恐怖攻擊，素有「小瑞士」之稱的知名避暑勝地「巴哈甘」（Pahalgam）遭槍手掃射，導致至少26人喪生，遊客屍橫遍野。

印度政府將其歸咎於巴基斯坦支持「跨境恐怖主義」導致，但巴基斯坦否認涉入，還稱試圖把該國與攻擊做出連結，可謂「荒謬可笑」，雙邊緊張關係不斷升級。

24日晚間，雙邊軍隊沿著克什米爾控制界線（Line of Control，實控線）交火。印度軍方如今又表示，25日晚間至26日，實控線沿線多座巴基斯坦軍事哨站「無端」發起輕兵器攻擊，「印度士兵以小型武器適當反擊」，目前沒有通報傷亡。

而巴基斯坦也證實，雙邊部隊確實再度交火。

聯合國呼籲，過去就曾經大打出手的印巴2國，展現「最大程度克制」。美國總統川普則試圖淡化緊張局勢，宣稱這場爭端「不論如何都能夠化解」。

▼印巴2020年在克什米爾大規模交火後的畫面。（圖／VCG）

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