砸50萬娶21歲未婚妻！　他一掀頭紗「見45歲岳母」崩潰了

▲近日印度北方邦密拉特發生一起令人傻眼的婚禮烏龍事件。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

文／CTWANT

近日印度北方邦密拉特發生一起令人傻眼的婚禮烏龍事件，一名男子在結婚當天意外迎娶了未婚妻的母親，消息傳出後引發廣泛關注。

根據當地媒體的報導，22歲男子阿齊姆原定迎娶21歲的未婚妻曼塔莎，婚事由他的哥哥納迪姆及嫂嫂沙伊達安排。然而在婚禮進行至宣讀誓詞的環節時，阿齊姆聽到新娘被稱為「塔希拉」，頓感疑惑。

當阿齊姆揭開新娘頭紗後，驚覺站在自己面前的，竟是曼塔莎45歲的母親、寡婦塔希拉。阿齊姆隨後聲稱，他花費了約50萬盧比（約19萬新台幣）的金錢去籌備婚禮，然而當天疑似他們也進行了金錢交易。

阿齊姆意識到自己遭遇欺騙並提出抗議時，哥哥與嫂嫂竟以控告強姦罪相威脅，企圖迫使他就範。事發後數日，阿齊姆選擇報案，案件迅速引起社會關注。

近日當地警方表示，經過多方協商，當事人已達成和解。警方代表阿斯塔納透露，阿齊姆已撤回報案，並表示不再追究相關法律責任。這起荒唐婚禮事件，成為當地輿論熱議的焦點。

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