印度女洗澡突遭猴群攻擊！　滾燙熱水「潑灑全身」慘活活燙死

▲印度一名婦女因在洗澡時遭猴群攻擊，不慎將滾燙熱水潑灑全身，而被燙死。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

印度中部瓦朗加爾地區（Warangal）日前發生駭人意外，63歲女子馬拉瑪（Mallamma）在準備熱水沐浴時，突遭一群猴子襲擊，因驚嚇而將滾燙熱水潑灑全身，造成致命燒傷，送醫後不治身亡。當地近來頻傳猴群暴力事件，村民人身安全頻受威脅。

《每日星報》引述當地媒體報導，事發當時，馬拉瑪正在家中準備沐浴，不料一群猴子突然闖入，嚇得她驚魂失措，不慎將熱水潑灑全身，導致她的身體大面積燙傷。儘管家人隨後及時將她送醫搶救，但由於傷勢嚴重，馬拉瑪最終仍被宣告不治，引發當地居民極大關注。

瓦朗加爾及鄰近地區近來頻頻傳出猴群攻擊事件。卡里姆納加爾（Karminagar）的曼卡馬托達村（Mankamma Thota）有一名老婦也曾遭猴群包圍，險些受傷，所幸鄰居及時趕到將其救出。監控畫面顯示，猴群當時故意拉扯婦人的紗麗（印度傳統服裝，sari），害她摔倒。

不僅人身安全受威脅，也有農民抱怨，猴群肆虐稻田，導致他們辛勤耕作的農作物毀於一旦；當地還有不少孩童也成為攻擊對象，有孩童因猴咬受重傷，另有少年為躲避猴群跳樓致腿骨折及脊椎受損。雖然村民頻頻向當局投訴，但由於缺乏明確政策指示，防範措施有限，居民多數只能自行應對危機。專家警告，猴群攻擊行為有升高趨勢，呼籲當局儘速介入，避免更多悲劇發生。