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被控率眾鬧場！台南議員蔡育輝嗆林俊憲　「有證據我辭職」

記者林東良／台南報導

針對立委林俊憲在臉書指控台南市議員蔡育輝「率眾鬧場」，蔡育輝29日大動作召開記者會，秀出動土典禮照片，強調當天活動喜氣流暢，無所謂鬧場，更公開嗆聲：「林俊憲若有證據，我立刻辭職；若沒有，請他馬上公開道歉！」

▲蔡育輝痛批林俊憲未到場卻抹黑他「率眾鬧場」，要求拿出證據，否則公開道歉。（記者林東良翻攝，下同）

▲蔡育輝痛批林俊憲未到場卻抹黑他「率眾鬧場」，要求拿出證據，否則公開道歉。（記者林東良翻攝，下同）

蔡育輝指出，新營區新東里立體停車場是他多年來在議會爭取的重要建設，該案由市府編列2億8900萬元自籌款，中央前瞻計畫補助1億4000萬元，總經費4.28億元。他痛批，林俊憲未到場卻高掛「我爭取的」割稻尾看板，事後更在臉書抹黑，令人痛心。

蔡育輝說明，當天在正式典禮前，確實與林俊憲助理就停車場歸屬問題短暫爭執，但僅幾分鐘就結束；里長、議員、局長、市長到場後，現場氣氛和樂，典禮進行順利，完全沒有鬧場情事。民進黨自家議員李退之、沈家鳳、王宣貿等人及市長黃偉哲均可作證。

▲蔡育輝痛批林俊憲未到場卻抹黑他「率眾鬧場」，要求拿出證據，否則公開道歉。（記者林東良翻攝，下同）

蔡育輝直言，林俊憲本人壓根沒到現場，陳亭妃立委到場也沒聽到任何紛爭，「請問林俊憲憑什麼抹黑？難道民調輸了就到處抓狂找碴？」他痛批，選舉要理性，不該為了選情亂扣帽子。

此外，蔡育輝也怒轟，林俊憲在台南高掛大批看板，聲稱各項重大建設都是自己爭取，連尚在評估階段、中央經費未到位的台37線高鐵橋下側車道延伸案也自稱「86億到手」，形同欺騙選民。他諷刺說，有民眾乾脆做出「台南名產三大板」哏圖，調侃「棺材板、光電板、林俊憲割稻尾看板」。

最後，蔡育輝強調，地方建設是大家共同努力的成果，不容抹煞。他再度公開要求林俊憲，「若有我率眾鬧場的證據，我立刻辭職；若無證據，請你馬上公開道歉，還給市民一個公道！」

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