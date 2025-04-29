男大生半工半讀「彰化高雄2頭跑」深夜命喪國道　母將來台認屍

記者唐詠絮／彰化報導

國道1號198公里南下彰化路段今(29日)清晨4點發生死亡車禍。26歲越南籍阮姓二年級男大生駕駛小貨車行經該路段時，不明原因將車輛停於外側車道，隨後遭後方聯結車猛烈追撞翻覆，阮受困車內經搶救後仍傷重不治。據了解，阮是家中獨子，來台灣後半工半讀，遠在越南的母得知噩耗後仍無法接受，師生哀慟欲絕，也將協助家屬後事。

▲▼彰化國道車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據了解，阮男為建國科技大學新南向專班機械科二年級學生，2年前從越南來台求學，平時半工半讀，在高雄一家機車行打工，並自行購置小貨車代步，經常往返高雄、彰化兩地。

▲建國科大國際合作處副國際長吳翠華。（圖／記者唐詠絮翻攝）

校方國際合作處副國際長吳翠華表示，學校在第一時間積極處理，也跟阮的越南家人取得聯繫，阮同學家人也萬分悲痛，無法接受噩耗，阮男持有合法駕照及工作許可，在校表現良好，目前等家人心情平復，校方將全力協助家人處理後事。

阮男在台友人透露，他是家中獨子，個性孝順，多年前曾來台打工，因熱愛學習再度申請來台，除了在建國科大就學外，平常也在高雄一家機車行打工，因此時常來往於高雄、彰化，未料發生意外。由於他獨自在外租屋，同學並不清楚他的生活作息，只知道他沒交女朋友，同學們接獲消息後，紛紛趕往彰化殯儀館協助處理後事，場面哀戚。

▲彰化國道車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

事故發生後，警消人員迅速趕抵現場，發現小貨車被撞擊後四輪朝天，車身幾乎支離破碎，阮男被困在變形的駕駛座內，救出時已無生命跡象，緊急送醫後宣告不治。初步調查顯示，阮男當時將車輛停於外側車道，但具體原因仍待釐清，警方已調閱監視器及行車記錄器進一步釐清事故經過。離奇的是，阮的小貨車上，當時還載著他自己的電動機車。

國道3隊呼籲用路人駕駛車輛行駛途中，因機件故障或其他緊急情況無法繼續行駛時，除顯示危險警告燈外，應在故障車輛後方一百公尺以上處設置車輛故障標誌，駕車時務必注意車前狀態，若有精神不濟打瞌睡或分心駕駛，請下交流道或至服務區休息，避免事故發生。

▲彰化國道車禍，阮姓大學生傷重不治，貨車上裝載的機車也被摔爛。（圖／記者唐詠絮翻攝）