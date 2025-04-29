白沙屯拱天宮「放頭旗」進香起跑　33萬人追粉紅超跑...暴增8成

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖2025年北港進香期程曝光！主委、值年爐主等人昨（28日）深夜完成「放頭旗」儀式，為今年進香期程揭開序幕，依習俗進香團成員自今天開始連3天吃早齋以示虔誠。而今年報名追隨媽祖婆進香的香燈腳昨截止報名，總計高達32萬9118人、創下歷史新高紀錄，遠比去年17萬9971人多起近15萬人、增長了8成，盛況可期。

▲拱天宮昨深夜舉行放頭旗儀式，揭開今年北港進香期程；今年報名追隨粉紅超跑高達33萬人，創下歷史新高紀錄。（圖／白沙屯媽祖網路電視台長駱調彬提供，下同）

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白沙屯媽祖網路電視台長駱調彬指出，「放頭旗」是昭告進香活動即將展開的重要儀式，白沙屯拱天宮在媽祖進香前3天舉行放頭旗儀式，由主委與值年爐主執頭旗向媽祖行禮祭拜，自神房請出頭旗後固定在廟前龍柱上，供信眾參拜，隨後進行為期3天的「開旗犒軍」儀式，進香序幕正式揭開。

昨深夜11點儀式正式開始，主委洪文華等人焚香祈禱，請出頭旗後交由進香掌頭旗的頭旗團成員，懸掛在宮門口的龍柱上，供信眾參拜。拱天宮媽祖婆徒步南下雲林北港朝天宮進香，5月1日深夜11點25分登轎後馬上出發，急行軍預定5月3日抵達北港。

今年報名追隨媽祖徒步的信眾人數不斷攀升，廟方準備的23萬件背心早已發完，截至昨傍晚6點統計，今年報名隨媽祖婆進香的信眾高達32萬9118人，比去年17萬9971人增長了8成，增加近15萬人，盛況空前。

據指出，依習俗將神房中的頭旗取出，參拜開旗過爐後的進香旗已經具備靈力，代表已向媽祖領有兵將，護衛香燈腳平安，所以應該「犒軍」3天，信眾多於傍晚挑著豐盛的飯菜，帶著自家進香旗到拱天宮向頭旗祭拜，按例吃3天早齋，直到媽祖回宮遊庄遶境後，再進行犒軍答謝隨行兵將，年度進香才算功德圓滿。