夏天防曬外套穿哪牌？超多人推「1台牌」　人氣贏UNIQLO

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）



記者鄺郁庭／綜合報導

對機車族來說，騎車要忍受高溫還得防曬。一名網友表示，去年買了某個牌子的防曬外套，結果穿起來悶熱又不透氣，「沒有所謂的涼爽啊！」但因為不便宜，還是咬牙撐完一整個夏天。今年他決定換品牌便求推薦，貼文引發討論。其中，最多人點名的是台灣在地U牌，購買人數甚至超越UNIQLO。

原PO在PTT的WomenTalk板上發文「大家都穿哪牌的防曬外套？」最近天氣越來越熱，尤其是南部更有感，對機車族相當不友善，要承受炎熱和曬傷的酷刑。

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接著原PO提及，去年買了某牌號稱會降溫的品牌防曬外套，後來發現根本很悶、不透氣，更沒有涼爽感。只是考量到一件不便宜，他為了防曬效果，還是硬撐完整個夏天，但今年決定重買，想換個品牌試試。

看到貼文後，許多人紛紛留言，「那牌的真的很不透氣、難穿，穿一兩次就捐了」、「UNIQLO的不錯～之前也買過T牌的品質更好」、「我也是買UQ的」、「可以戴袖套」、「之前本來穿UQ，但刮破了，就換成體溫魔術師，滿耐穿的。」

值得注意的是，留言串中，最多人點名的品牌是台灣某U牌防曬外套，「U牌」、「U牌的不錯，NU V的CP值也不錯」、「U牌，雖然醜」、「每年都推U牌蒼蠅外套深藍色或是UNIQLO，讚讚！」