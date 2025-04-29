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機車排氣管懸空垂落「騎去修理」　女車主挨罰提告卻慘輸

記者黃翊婷／台北報導

女子小美（化名）去年2月間將名下一輛機車借給弟弟使用，卻因為排氣管損壞，導致弟弟騎車外出時被警方攔查，事後收到一張900元罰單；她辯稱排氣管是騎到一半壞掉的，弟弟當下正要找機車行修理，並非故意放任不管。不過，台北高等行政法院法官經審理後，未採信小美的說詞，最終裁定駁回。

▲機車，排氣管，消音器。（圖／視覺中國CFP）

▲小美堅稱排氣管是騎到一半才壞掉的，但她的說詞並未獲得法官採信。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小美的弟弟去年2月間騎車行經桃園市區，因有「排氣管損壞不予修復」的違規行為，被警方攔查開單；事後車主小美提出申訴，但仍被認定違規屬實，挨罰900元罰鍰並責令改正，她不服受罰，決定提出行政訴訟。

小美辯稱，出門前機車並無異狀，是弟弟騎到一半才發現排氣管故障，當下正要找機車行維修，結果中途先遇到警方攔查，他們並非故意放任不管。此外，小美還出示機車行的維修付費單據，證明自己說的都是真的。

但交通部公路局新竹區監理所認為，從警方執勤影像截圖等證據看來，該機車的排氣管整個懸空垂落，只剩排氣管前端的細管連接著，而且細管也嚴重破損，快要掉下來，如果在騎乘途中掉落，可能會影響到其他用路人的生命安全；再者，就算真的是騎到一半才發生故障，也應該先將機車停放在路邊等待機車行拖吊，而不是硬騎上路，駕駛人的行為顯然有過失，依法開罰並無不妥。

台北高等行政法院法官表示，經檢視現有證據確認，該機車的排氣管確實嚴重破損，而且從毀損程度看來，難以認定是「因突發狀況而產生損壞」；退一步而言，若真的是在行駛途中突然發生故障，駕駛人也應該選擇請求道路救援，並採取其他方式移動車輛進行修繕，而不是讓故障車輛繼續行駛，脫垂的排氣管可能會因為摩擦地面，導致火花產生，增加釀災風險，嚴重影響駕駛人自身及其他用路人的安全。

最終，法官沒有採信小美的說詞，認定他們確實有「排氣管損壞不予修復」的違規行為，相關單位依法裁處並無違誤，因此裁定駁回小美的告訴，全案仍可上訴。

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